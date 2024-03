Berkshire Hathaway a déclaré que Warren Buffett avait augmenté la rémunération de son successeur désigné, Greg Abel, à 20 millions de dollars l'année dernière, alors que le conglomérat affichait un bénéfice d'exploitation record.

L'entreprise a également insisté sur le rejet de six propositions d'actionnaires, notamment celles visant à ce que Berkshire divulgue davantage d'informations sur ses projets de réduction des gaz à effet de serre et d'amélioration de la diversité, surveille de plus près la sécurité de son unité ferroviaire BNSF et discute de la mesure dans laquelle ses activités dépendent des activités du gouvernement chinois.

Berkshire a divulgué la rémunération des cadres et les recommandations sur les propositions des actionnaires dans son dossier annuel de procuration vendredi, avant l'assemblée annuelle du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, qui se tiendra le 4 mai.

Le salaire de M. Abel représente la quasi-totalité de sa rémunération, qui est passée de 19 millions de dollars l'année précédente. Cette somme comprenait un salaire de 16 millions de dollars et un bonus de 3 millions de dollars.

Le vice-président, âgé de 61 ans, supervise les activités de Berkshire autres que l'assurance, telles que BNSF, Berkshire Hathaway Energy et des dizaines d'entreprises chimiques, industrielles et de vente au détail.

Le vice-président Ajit Jain, qui supervise les activités d'assurance telles que Geico, a également reçu 20 millions de dollars, contre 19 millions de dollars auparavant.

La rémunération personnelle de Buffett s'élève à 413 595 dollars, soit un salaire de 100 000 dollars inchangé depuis plus de 35 ans, ainsi qu'une sécurité personnelle et domestique.

Mais Buffett, âgé de 93 ans, possède également 15,1 % de Berkshire, et sa fortune de 135 milliards de dollars le place au sixième rang mondial selon le magazine Forbes. Le bénéfice d'exploitation de Berkshire s'est élevé à 37,4 milliards de dollars en 2023.

BNSF, PROPOSITIONS DE LA CHINE

Certaines des propositions d'actionnaires concernant les efforts de Berkshire en matière de climat et de diversité reflètent les propositions présentées lors de l'assemblée de l'année dernière, dont aucune n'a obtenu plus de 27 % de soutien.

Buffett contrôle 31,2 % des droits de vote de Berkshire, ce qui rend difficile l'adoption des propositions auxquelles il s'oppose.

La proposition BNSF de l'AFL-CIO Equity Index Funds exhorte les administrateurs indépendants de Berkshire à former un comité de sécurité ferroviaire pour surveiller les risques financiers.

Ces fonds ont déclaré que le déraillement d'un train de Norfolk Southern en février 2023 à East Palestine, dans l'Ohio, qui a provoqué une crise sanitaire et environnementale, illustre la nécessité pour Berkshire de faire davantage pour éviter les déraillements et les dommages qui en résultent.

Mais Berkshire a déclaré que BNSF disposait déjà de programmes de sécurité de pointe et qu'un comité n'était pas conforme à la culture de Berkshire qui consiste à laisser ses unités d'exploitation gérer leurs propres affaires.

Il a également indiqué que BNSF était la seule grande compagnie ferroviaire américaine à ne pas avoir adopté le "Precision Scheduled Railroading", qui repose sur des trains plus longs et plus lourds nécessitant moins de personnel et qui, selon certains observateurs, pourrait avoir contribué à l'accident survenu dans l'Ohio.

La proposition sur la Chine du National Legal and Policy Center, un organisme conservateur, a déclaré que le Berkshire "ne semble pas prendre la menace chinoise au sérieux".

Elle cite le défunt vice-président Charlie Munger, qui a suscité des applaudissements lors de la réunion annuelle de l'année dernière lorsqu'il a déclaré : "S'il y a une chose que nous devons faire, c'est d'investir dans la Chine : "S'il y a une chose que nous devrions faire, c'est nous entendre avec la Chine. Et nous devrions avoir beaucoup de libre-échange avec la Chine, dans notre intérêt mutuel".

Berkshire a déclaré que la publication d'un rapport n'était pas nécessaire et que sa "politique de pratiques commerciales interdites" traitait spécifiquement des transactions avec la Chine et des questions relatives aux droits de l'homme. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Matthew Lewis)