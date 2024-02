Berkshire Hathaway a déclaré mercredi avoir réduit sa participation importante dans Apple et s'être délesté de quatre actions ordinaires, tout en laissant les investisseurs dans l'expectative quant à ce qui pourrait être un nouvel investissement majeur de Warren Buffett.

Dans un document réglementaire décrivant ses actions cotées en bourse aux États-Unis à la fin de 2023, Berkshire a déclaré avoir vendu 10 millions d'actions Apple au quatrième trimestre, mais détenir encore plus de 905 millions d'actions d'une valeur d'environ 174 milliards de dollars.

Bien que Buffett soit à l'origine de l'investissement de Berkshire dans Apple, les ventes d'actions du fabricant de l'iPhone pourraient avoir été effectuées par l'un de ses gestionnaires de portefeuille, Todd Combs et Ted Weschler, qui supervisent certains investissements de Berkshire.

Berkshire a déclaré ne plus détenir d'actions du constructeur de maisons DR Horton, de l'assureur Globe Life, de la société d'assurance et d'investissement Markel et de l'entreprise brésilienne de traitement des cartes de crédit StoneCo, après avoir détenu plus d'un milliard de dollars de ces actions à la fin du mois de septembre.

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a également augmenté sa participation dans la compagnie pétrolière Chevron, l'une de ses plus grosses positions, et a réduit ses participations dans le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP et dans la société de médias Paramount Global.

Pour le deuxième trimestre consécutif, Berkshire a obtenu l'autorisation de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) de garder temporairement confidentielles une ou plusieurs de ses participations.

Il demande occasionnellement un tel traitement lorsqu'il réalise de gros investissements, notamment des participations de plusieurs milliards de dollars dans Chevron, Exxon Mobil, IBM et Verizon Communications.

En effet, les investisseurs tentent souvent de s'approprier ce que fait Berkshire, ce qui reflète la réputation de Buffett comme l'un des plus grands investisseurs au monde. Berkshire préfère éviter que les investisseurs ne s'emparent de ses actions avant qu'elle n'ait fini d'en acheter.

Dans son rapport du troisième trimestre, en novembre, Berkshire a laissé entendre que son investissement confidentiel pourrait concerner une banque, une société financière ou un assureur, car il a récemment dépensé 1,2 milliard de dollars en actions dans ce secteur. Il n'a pas encore révélé où est allé l'argent.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Il n'investit plus dans Exxon, IBM et Verizon.

Buffett, 93 ans, dirige Berkshire depuis 1965.

Le conglomérat possède également des dizaines d'entreprises, dont l'assureur automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF, des sociétés énergétiques et industrielles, ainsi que des marques de consommation telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See's Candies.

Il possède également la chaîne de relais routiers Pilot, après avoir racheté en janvier à la famille milliardaire Haslam les 20 % qu'il ne possédait pas encore.

Berkshire en dira plus sur ses investissements et ses activités lors de la publication de son rapport annuel et de la lettre annuelle de Buffett aux actionnaires, attendue le 24 février. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction de Jonathan Oatis et Diane Craft)