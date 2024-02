Warren Buffett s'attaque à Build-A-Bear.

Jazwares, le fabricant des populaires peluches Squishmallows, détenu par Berkshire Hathaway, a poursuivi Build-A-Bear Workshop lundi, qualifiant sa nouvelle ligne de peluches Skoosherz de "contrefaçon" violant ses droits de propriété intellectuelle.

Pour ne pas être en reste, Build-A-Bear a intenté sa propre action en justice contre Jazwares lundi, affirmant que les Skoosherz sont basés sur ses peluches existantes et que sa publicité et son marketing depuis le lancement du mois dernier indiquent clairement qui les a fabriqués.

Ce litige est le dernier effort en date de Jazwares pour protéger les Squishmallows des contrefaçons présumées, avec notamment une action en justice contre la plateforme de vente au détail en ligne Alibaba.

Les Squishmallows ont rejoint les rangs des jouets les plus prisés au monde après être devenus une sensation virale sur TikTok et avoir conquis des adeptes comme Lady Gaga et Kim Kardashian.

Ils font partie de Berkshire depuis que le conglomérat de Buffett, basé à Omaha, dans le Nebraska, a acheté la société mère de Jazwares, la holding d'assurance Alleghany, en octobre 2022.

Jazwares a poursuivi Build-A-Bear devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Elle a déclaré que Build-A-Bear avait "ouvertement et intentionnellement" porté atteinte à son fonds de commerce et créé une confusion importante parmi les consommateurs en copiant l'aspect et le toucher des Squishmallows, notamment les "représentations fantaisistes de formes" d'animaux, les "visages simplifiés de style asiatique Kawaii" et le tissu "ressemblant à du velours".

"En matière de droits de propriété intellectuelle, l'imitation n'est pas la forme la plus sincère de flatterie", a déclaré l'avocat de Jazwares, Moez Kaba, dans un communiqué.

Selon l'action en justice intentée par Build-A-Bear devant le tribunal fédéral de St. Louis, les Squishmallows n'ont pas un aspect et un toucher cohérents, et les Skoosherz sont simplement le type le plus récent de jouets "doux, semblables à des oreillers, de type squishie" qui sont à la mode depuis des années.

Build-A-Bear a déclaré avoir lancé les Skoosherz en prévision de la Saint-Valentin, le 14 février, afin d'exploiter le marché des jouets en peluche "au style unique pour une étreinte optimale".

Ni Build-A-Bear ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Jazwares demande à Build-A-Bear de cesser de vendre des Skoosherz et des produits similaires et de verser des dommages-intérêts triples non spécifiés.

Build-A-Bear veut que le tribunal déclare qu'il n'a pas enfreint les droits de Jazwares sur l'"habillage commercial" des Squishmallows et que ces droits sont inapplicables.

Les Squishmallows ont été créés en 2016 par Kelly Toys. Jazwares a acquis une participation majoritaire dans cette société quatre ans plus tard.

Les affaires sont Kelly Toys Holdings LLC et al v Build-A-Bear Workshop Inc, U.S. District Court, Central District of California, No. 24-01169 ; et Build-A-Bear Workshop Inc v Kelly Toys Holdings LLC et al, U.S. District Court, Eastern District of Missouri, No. 24-00211. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Blake Brittain à Washington ; Rédaction de Matthew Lewis)