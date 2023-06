CC Japan Income & Growth Trust augmente ses versements grâce à la croissance de sa valeur nette d'inventaire au cours du semestre

(Alliance News) - CC Japan Income & Growth Trust PLC a fait part mardi de son optimisme quant à ses perspectives en annonçant que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté au cours des six mois précédant le 30 avril, le rendement total de la valeur nette d'inventaire étant supérieur à celui de l'indice de référence.

L'investisseur en revenus de dividendes et en croissance du capital à partir d'actions listées ou cotées au Japon a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 avril a augmenté de 9,1% à 164,8 pence par action, par rapport à 151,1 pence au 31 octobre.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 1,55 pence par action, en hausse de 11 % par rapport à 1,40 pence l'année précédente.

Le rendement total de la VNI hors revenus a été de 12 %, contre un rendement négatif de 2,1 % l'année précédente. La valeur nette d'inventaire (VNI) cumulée des revenus est passée de - 0,7 % à 11 %. Les rendements totaux se comparent à un rendement de 9,5 % de l'indice des prix de la Bourse de Tokyo. L'indice avait un rendement total négatif de 7,8 % il y a un an.

Le président Harry Wells a déclaré : "Si l'inflation n'est pas aussi galopante au Japon que dans beaucoup d'autres pays, elle continue de s'étendre et de grimper avec une inflation de base de plus de 3,4 %. Cela devrait encourager les flux domestiques à revenir vers le marché boursier qui offre des rendements plus élevés par rapport au rendement nul des dépôts bancaires."

En ce qui concerne l'avenir, le président Wells a déclaré : "Les investisseurs étrangers reviennent, attirés par les tendances économiques, les développements politiques, les valorisations attrayantes des actions et, surtout, par la couverture médiatique importante qui annonce que le long marché baissier au Japon est enfin terminé. Warren Buffet a récemment souligné l'attrait croissant du Japon et a augmenté ses participations dans les cinq sociétés commerciales que Berkshire Hathaway a acquises pour la première fois en 2020".

Les actions de CC Japan étaient en baisse de 0,1 % à 168,40 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

