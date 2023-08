Geico doit faire face à une proposition de recours collectif à l'échelle nationale accusant l'assureur automobile de violer la vie privée de ses clients en divulguant des centaines de milliers de numéros de permis de conduire à des voleurs d'identité cherchant à percevoir des allocations de chômage frauduleuses.

Dans une décision rendue lundi, le juge du district de Brooklyn, Kiyo Matsumoto, a accepté la recommandation d'un juge de première instance selon laquelle Geico devait se défendre contre les demandes de dommages-intérêts pour négligence et pour violation de la loi fédérale sur la protection de la vie privée des conducteurs (Driver's Privacy Protection Act).

Geico, une filiale de Berkshire Hathaway, le groupe du milliardaire Warren Buffett, a été accusé d'introduire automatiquement les numéros de permis de conduire dans son système en ligne lorsque les utilisateurs saisissaient des informations "de base" telles que leur nom, leur adresse et leur date de naissance, afin d'obtenir des devis d'assurance.

Selon la plainte, cela a "rapidement attiré l'attention" des criminels qui se sont introduits dans le système de Geico entre le 24 novembre 2020 et le 1er mars 2021, et ont utilisé les numéros de permis de conduire pour demander frauduleusement des allocations de chômage sous le nom des victimes.

Les plaignants ont déclaré que le fait que Geico n'ait pas sauvegardé leurs données les a exposés à un risque accru de fraude et les a obligés à passer plus de temps à surveiller leurs comptes bancaires et leur crédit.

Matsumoto a déclaré qu'il était prématuré d'accepter l'affirmation de Geico selon laquelle il ne pouvait pas être la "cause immédiate" des préjudices allégués par les plaignants, car le vol n'était qu'un élément d'une "campagne concertée de fraudeurs" ciblant les plateformes de devis en ligne des assureurs.

Kristen Wenger, avocate de Geico, s'est refusée à tout commentaire. Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le 21 juillet, Mme Matsumoto a accepté la recommandation du juge Sanket Bulsara, magistrat américain, de laisser le procès se poursuivre.

Elle a également accepté sa recommandation de rejeter les allégations selon lesquelles Geico aurait violé une loi de protection des consommateurs de l'État de New York et aurait commis une négligence "per se".

L'affaire est In re Geico Customer Data Breach Litigation, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 21-02210.