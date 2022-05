Indices : la vengeance des mal-aimés

L'Essentiel :

Frémissements en faveur des actions de la consommation discrétionnaire et de la technologie après la purge.

La croissance fait son retour, mais la value n'abdique pas.

Les métaux industriels marquent le pas par rapport à l'énergie.

L'euro se réveille.

Les tendances régionales : Amérique Latine en tête, Chine en queue

Le mois de mai avait mal commencé pour les indices, mais il a l'air de bien se finir. Les performances régionales sont proches de l'équilibre pour l'Europe et les Etats-Unis, tandis que l'Amérique Latine est clairement repartie de l'avant. La Chine traîne toujours son spleen-covid.

Le Top / Flop sectoriel : la tech et la consommation cycliques redémarrent

Au niveau sectoriel, rien n'arrête les valeurs pétrolières. L'indice MSCI de l'énergie gagne plus de 10% depuis le début du mois de mai. Sur les dernières séances, on note toutefois un retour marqué des deux mal-aimés de 2022 : la consommation discrétionnaire et la technologie.

Illustration avec notre indicateur préféré de l'appétit pour le risque, le parcours du fonds ultra-risqué ARK Innovation de Cathie Wood (en vert) contre le parcours de la société de portefeuille planplan Berkshire Hathaway de Warren Buffett (en bleu). Le lièvre se redresse en fin de mois, tandis que la tortue reste en avance.

Une autre version des habitudes des investisseurs avec le match Value (valeurs à faible PER, en bleu) vs Growth (valeurs de croissance, en vert) en mai. Si la croissance se rebiffe en fin de mois, les financiers n'ont pas l'air d'avoir abandonné leurs paris "value".

Les Matières Premières : l'énergie brille toujours

Direction maintenant le marché des matières premières avec quelques remous. Les métaux industriels naviguent toujours en baisse sur le mois de mai, la faute aux craintes sur la vigueur de la croissance. L'énergie a toujours la cote, tandis que les prix agricoles sont toujours orientés en hausse, même si cette progression s'est modérée depuis la mi-mai. Les métaux précieux ne passionnent toujours pas les foules.

Les Devises : l'euro sort de sa torpeur

On termine ce panorama avec le marché des changes, sur lequel l'euro est un peu plus remuant que ces dernières semaines, après les commentaires plus fermes de la BCE.