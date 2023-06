L'État de New York inflige une amende à Geico pour n'avoir pas communiqué les données relatives aux véhicules au DMV

L'amende fait partie d'un accord entre le département des services financiers de New York et Geico, une unité de Berkshire Hathaway Inc. du milliardaire Warren Buffett.

Elle découle d'un examen des pratiques des assureurs automobiles après que le DMV a constaté fin 2017 que l'industrie tardait à communiquer des informations à une base de données permettant de contrôler le statut d'assurance des véhicules immatriculés à New York.

Selon l'ordonnance de consentement, les dépôts en temps opportun sont "vitaux" pour l'application de la loi et la sécurité publique, car ils aident les policiers à identifier et à retirer les véhicules non assurés de la route.

Les déclarations tardives de Geico se sont produites tout au long de 2018, et l'assureur automobile a accepté de prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise, selon l'ordonnance.

La société basée à Chevy Chase, dans le Maryland, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Berkshire, basé à Omaha, au Nebraska, détient la totalité de Geico depuis 1996.