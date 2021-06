Le célèbre indicateur de Warren Buffett sur la surévaluation des marchés atteint de nouveaux records. Cet indice est le rapport entre la capitalisation boursière totale des Etats-Unis et le PIB du pays. Il repose sur le Wilshire 5000, considéré comme l’indice de référence pour représenter la capitalisation boursière totale des Etats-Unis.

L’indicateur donne l’aperçu d’une certaine forme de corrélation de l’économie réelle et des marchés financiers. Le ratio actuel est proche de 2. En d’autres termes, le marché boursier américain est deux fois plus valorisé que le PIB du pays. Au plus haut de la bulle internet, ce ratio était de 1,4.

Source : Longtermtrends.net

Cependant, il a souvent été reproché à cet indicateur de ne pas prendre en compte le niveau des taux d'intérêt, qui sont au plancher. En effet, des taux bas exercent des pressions à la hausse sur le prix des obligations, ce qui implique mécaniquement un rendement plus faible. Les investisseurs vont alors chercher des rendements plus attractifs sur des actifs plus risqués : le marché action. Si l’on prend en compte cette composante, le marché semble être valorisé de manière plus correcte, et l’on atteint des niveaux bien moins élevés que lors de la bulle internet, comme l’illustre le second graphique :

Cette fois-ci en prenant le S&P en référence et en incluant le niveau des taux d’intérêt, Source: currentmarketvaluation.com