La Minute Macro : Papy fait de la résistance

Le meeting annuel de Berkshire Hathaway

Samedi après-midi avait lieu le meeting annuel du conglomérat Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett. Charlie Munger, le fidèle associé et ami de Buffett était de retour après une absence l'année dernière. Les papes de l'investissement value ont rappelé leurs méfiances pour les SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ainsi que pour les crypto-actifs. Face aux critiques des faibles performances du fonds en 2020 comparé au S&P 500, Charlie Munger a dit préférer être investi sur Berkshire Hathaway que sur un fonds indiciel répliquant le S&P500 car les entreprises dans lesquelles investit la holding sont de meilleure qualité que la moyenne. Warren Buffett a présenté un avis différent selon lequel investir sur les 500 plus grandes capitalisations américaines étaient sûrement le meilleur choix possible pour les investisseurs particuliers.

Le point phare de la conférence a sûrement été lorsque Warren a présenté les 20 plus grandes capitalisations boursières de 1989. Aucune n'est présente aujourd'hui dans ce classement. Il a supposé qu'il pourrait en être de même dans 30 ans. Le Japon dominait ce classement en 1989. Les Etats-Unis domine actuellement ce classement. Mais dans 30 ans, il a rappelé que personne ne sait quel pays dominera ce classement.

Source : Berkshire Hathaway Meeting

Immatriculations de véhicules en France

La France a enregistré une diminution drastique du nombre d'immatriculations au mois d'avril avec seulement 140428 véhicules enregistrés. Même si ce niveau est plus important que celui d'avril 2020, il est nettement inférieur à celui d'avant crise. En effet, selon les données du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), les immatriculations en avril 2021 sont inférieures de 25,4% par rapport à avril 2019.

Janet Yellen se veut rassurante sur les risques inflationnistes

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a manifesté ses craintes inflationnistes suite aux multiples plans de dépenses budgétaires lancés par l'administration Biden. Elle a rappelé que le Trésor bénéficie des instruments pour contrôler cette inflation. Yellen a néanmoins annoncé que les Etats-Unis ne pourrait pas se passer de mesures fiscales touchant les américains les plus aisés et les grandes entreprises.

L'Ethereum dépasse les 3.000 dollars

Le crypto-actif ethereum a atteint un nouveau record à 3098 dollars ce lundi matin. Il a vu son cours bénéficier d'une forte accélération la semaine dernière passant de 2375 lundi dernier à 3098 dollars aujourd'hui. Cette hausse peut s'expliquer notamment en raison d'une rumeur concernant la possible émission d'obligations numériques sur le réseau blockchain ethereum par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

L'Ethereum réalise une performance bien plus importante que celle du BTC - Source : Zonebourse

La NASA demande à SpaceX d'interrompre ses travaux sur l'atterrissage lunaire

L'agence spatiale américaine a demandé à SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, d’interrompre ses avancées dans le cadre du contrat qu’elle avait remporté il y a quelques mois pour le développement d’une fusée spatiale pour aller sur la Lune. Cette annonce intervient après une plainte de ses rivaux américains Blue Origin et Dynetics auprès du Government Accountability Office (GAO). Blue Origin affirme que ce contrat donne une position monopolistique à SpaceX dans l’exploration spatiale.

L'Inde reçoit de l'aide

Suite à l'appel à l'aide de l'Inde pour faire face à une nouvelle vague de la Covid-19, l'aide internationale afflue pour soutenir les hôpitaux des régions les plus touchées. L'Inde a en effet battu un triste nouveau record avec plus de 400.000 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures. Plus de 40 pays ont apporté leurs soutiens. La France a envoyé des usines à oxygène, l'Angleterre des respirateurs. Pour tenter d'alléger la pression sur les services de santé, les autorités de New Delhi ont annoncé la prolongation d'une semaine du confinement dans la mégapole de New Delhi.