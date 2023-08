Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le milliardaire Warren Buffett, a annoncé lundi de nouveaux investissements dans les constructeurs de maisons DR Horton, Lennar et NVR.

Ces investissements ont été divulgués dans un document réglementaire détaillant les actions cotées en bourse de Berkshire aux États-Unis, qui constituent la majeure partie de son portefeuille d'actions de 353,4 milliards de dollars, au 30 juin.

Tous ces investissements ont été réalisés au cours du deuxième trimestre, une période de ralentissement pour les entreprises de construction et de rénovation de Berkshire, telles que Clayton Homes, Benjamin Moore paint et Johns Manville insulation, car la hausse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires a ralenti la demande.

Mais Berkshire a déclaré que ces effets ont été partiellement compensés par l'activité de construction neuve résultant d'un faible inventaire de maisons existantes à vendre, un environnement qui pourrait profiter aux constructeurs de maisons.

Berkshire a déclaré qu'au 30 juin, il possédait environ 5,97 millions d'actions DR Horton d'une valeur de 726,4 millions de dollars, environ 153 000 actions Lennar d'une valeur de 17,2 millions de dollars et 11 112 actions NVR d'une valeur de 70,6 millions de dollars.

La déclaration ne précise pas quels sont les investissements de Buffett et ceux de ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler.

Les investissements les plus importants sont généralement ceux de Buffett, et les investisseurs essaient souvent de suivre les mouvements de Berkshire, ce qui reflète la réputation de Buffett en tant qu'investisseur.

Les actions de DR Horton ont augmenté de 2,8 % et celles de Lennar de 2 % après la séance. Le cours de l'action de NVR dépasse les 6 000 dollars et ses actions se négocient donc plus difficilement.

Berkshire possède également des dizaines d'entreprises opérationnelles, dont l'assureur automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF, plusieurs sociétés énergétiques, industrielles et de services publics, ainsi que des marques de consommation telles que Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See's Candies.

Malgré ces nouveaux investissements, Berkshire a été un vendeur net d'actions au cours du trimestre, achetant 4,6 milliards de dollars et vendant 12,6 milliards de dollars de son portefeuille d'actions de 353,4 milliards de dollars.

La vente comprenait 45 % de la participation de Berkshire dans General Motors, dont les actions ont chuté de 1 % après les heures d'ouverture.

Pour toute l'année 2023, Berkshire a vendu 18,4 milliards de dollars d'actions de plus qu'il n'en a acheté. Sa plus grande participation reste de loin sa part dans Apple, qui s'élève à 177,6 milliards de dollars.

Parmi les autres changements publiés lundi, Berkshire a augmenté sa participation dans Capital One, réduit ses participations dans Celanese et Globe Life, et s'est désengagé de Marsh & McLennan, McKesson et Vitesse Energy.