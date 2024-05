Le nouveau directeur général de Brooks Running a déclaré que le fabricant de chaussures de course appartenant à Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, considère la Chine et l'Europe comme des zones de croissance pour une entreprise qui génère la majeure partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

Dan Sheridan, qui a pris ses fonctions le 26 avril, a déclaré lors d'une interview donnée à l'occasion du week-end annuel des actionnaires de Berkshire que Brooks prévoyait d'ouvrir son premier magasin en Chine cet automne, à Shanghai, et peut-être d'autres plus tard.

"La Chine est l'un des dix premiers marchés pour la participation à la course à pied", a-t-il déclaré vendredi. "Il s'agit d'une stratégie de 30 à 50 ans pour Brooks. Nous sommes là pour le long terme".

Les marchés européens commencent à se redresser après que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'augmentation des coûts de l'énergie ont fait reculer les consommateurs, tandis que les détaillants se débattaient avec des stocks excédentaires et des marges en baisse.

M. Sheridan, 51 ans, estime que le nombre de coureurs dans le monde pourrait doubler d'ici à 2031. Il pense que Brooks, vieille de 110 ans, est bien placée pour capter les ventes, 300 millions de personnes faisant de la course à pied ou de la marche leur principale activité de remise en forme.

"Lorsque vous regardez les opportunités pour cette marque, et les tendances qui sous-tendent ces opportunités, il est facile de se réjouir de notre croissance et de notre avenir", a-t-il déclaré.

M. Sheridan succède à Jim Weber, qui a dirigé Brooks pendant 23 ans et a fait passer la marque de la quasi-faillite à un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. M. Weber, âgé de 64 ans, s'est retiré principalement pour des raisons de santé.

Le nouveau PDG a rejoint Brooks en 1998 et y a fait toute sa carrière, devenant directeur de l'exploitation en 2019 et président en 2022.

Selon Circana/Retail Tracking Service, la société basée à Seattle détient une part de marché de 21 % aux États-Unis dans le secteur des chaussures de course de performance pour adultes, la Ghost et l'Adrenaline GTS étant les plus vendues.

NOUVEAUX PRODUITS

Brooks, qui réalise 85 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis, se concentre sur le haut du marché. "La bonne façon pour nous de gagner le coureur est d'adopter une approche scientifique associée à un design de qualité", a déclaré M. Sheridan.

La croissance de la course à pied, alimentée par la pandémie, a contribué à soutenir les prix, a-t-il ajouté. Le prix de détail moyen des chaussures de course performantes a augmenté de 11 % en un peu plus d'un an, pour atteindre 87 dollars en moyenne aux États-Unis.

Les pressions inflationnistes et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement s'atténuent également. La plupart des chaussures Brooks sont fabriquées au Viêt Nam et un petit pourcentage en Indonésie.

Ces problèmes de chaîne d'approvisionnement ont perturbé les cycles de lancement annuel et semestriel des produits de l'entreprise. "Cela a réduit notre chiffre d'affaires annuel de près de 150 millions de dollars. Nous sommes revenus à un assortiment complet de produits et à un cahier des charges complet", a-t-il déclaré.

Dernière innovation en date : l'amorti infusé à l'azote de la Glycerin 21 à 160 dollars, qui, selon Sheridan, amortit les chocs tout en restituant l'énergie au coureur. (Reportage de Jonathan Stempel à Omaha, Nebraska)