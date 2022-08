Le PDG désigné de Berkshire, Abel, vend sa participation dans une société d'énergie qu'il a dirigée pour 870 millions de dollars.

Dans son rapport trimestriel, Berkshire a déclaré que l'unité énergétique a racheté Abel en juin dans le cadre d'un accord entre eux et la famille du défunt philanthrope milliardaire Walter Scott, qui détient une participation de 8 %.

Le conglomérat de Buffett, basé à Omaha, Nebraska, a pris une charge de 362 millions de dollars sur le capital, reflétant la prime sur la valeur de la participation reflétée dans ses livres.

Berkshire possède maintenant 92 % de Berkshire Hathaway Energy, dont les activités comprennent l'énergie, les services publics et les pipelines, ainsi qu'une importante société de courtage immobilier aux États-Unis.

Scott, originaire d'Omaha, était un administrateur de longue date de Berkshire et un ami de Buffett qui est décédé en septembre dernier à l'âge de 90 ans.

La vente d'Abel suggère que la participation de la famille Scott pourrait valoir 7 milliards de dollars. Berkshire a terminé le mois de juin avec plus de 105 milliards de dollars de liquidités.

"Je soupçonne que si Abel vend, la succession de Walter Scott pourrait également liquider", a déclaré James Shanahan, analyste chez Edward Jones & Co.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a ajouté : "C'est un peu surprenant qu'il n'y ait pas eu de dépôt réglementaire plus tôt pour une transaction aussi importante."

Shanahan et Seifert couvrent Berkshire.

La famille de Scott n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire. Berkshire Hathaway Energy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Abel, 60 ans, un fan de hockey qui a grandi à Edmonton, en Alberta, a rejoint Berkshire Hathaway Energy, alors connue sous le nom de MidAmerican Energy, en 1992, huit ans avant que Berkshire ne la rachète.

Il est devenu le chef de MidAmerican en 2008, et le vice-président de Berkshire supervisant ses dizaines d'entreprises non assurées en 2018.

Buffett aura 92 ans le 30 août. Il a déclaré en mai 2021 que s'il se retirait, Abel deviendrait le directeur général de Berkshire.

Abel et Ajit Jain, un vice-président de Berkshire qui supervise ses activités d'assurance, ont reçu chacun 19 millions de dollars au cours de chacune des trois dernières années. C'est Buffett qui fixe leur rémunération.

Shanahan a déclaré que la vente d'Abel "me fait me demander s'il va acheter des actions Berkshire. Il n'en possède pas beaucoup, et pourrait utiliser le produit de la vente pour avoir plus de peau dans le jeu."