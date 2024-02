Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a enregistré samedi son deuxième bénéfice d'exploitation annuel record consécutif, ses activités d'assurance bénéficiant d'une amélioration de la souscription et de revenus d'investissement plus élevés en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Le bénéfice net a également atteint le chiffre record de 96,2 milliards de dollars, la hausse des marchés boursiers ayant augmenté la valeur du portefeuille d'actions de Berkshire, qui s'élève à 354 milliards de dollars et dont la moitié est détenue par Apple.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire, M. Buffett a déclaré que les activités d'assurance de Berkshire avaient enregistré des résultats "exceptionnels", notamment Geico, où l'amélioration de la qualité de la souscription a permis de compenser les pertes subies l'année précédente.

Ces résultats ont permis de compenser la baisse des bénéfices du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année de BNSF Railroad, où la hausse des salaires et les coûts d'entretien ont augmenté alors que les revenus ont diminué, et de Berkshire Hathaway Energy, en proie à des litiges liés à des incendies de forêt et à un climat réglementaire plus sévère.

Buffett a néanmoins assuré les investisseurs de la santé à long terme de Berkshire, déclarant que le "conservatisme fiscal extrême" du conglomérat d'environ 903 milliards de dollars - y compris une trésorerie record de 167,6 milliards de dollars - les servirait bien.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 28 % pour atteindre 8,48 milliards de dollars, soit environ 5 884 dollars par action de catégorie A, au quatrième trimestre, et de 21 % pour atteindre 37,4 milliards de dollars sur l'année.

Le bénéfice net du trimestre a plus que doublé pour atteindre 37,57 milliards de dollars, soit 26 043 dollars par action de catégorie A. Le bénéfice annuel est de 96,2 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel de 96,2 milliards de dollars a dépassé l'ancien record de 89,9 milliards de dollars de 2021. Berkshire a perdu 22,8 milliards de dollars en 2022, lorsque le marché boursier a chuté.

Buffett considère que les résultats nets sont trompeurs car ils incluent les gains et les pertes sur les investissements que Berkshire n'a pas vendus.

Berkshire a également dépensé environ 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre et 9,2 milliards de dollars en 2023 pour racheter ses propres actions.

ACTIONS MYSTÉRIEUSES

Bien que de nombreux investisseurs et Buffett lui-même déplorent parfois son incapacité à réaliser une autre grande acquisition, la participation en numéraire a aidé Berkshire à générer davantage de revenus d'investissement alors que la Réserve fédérale augmentait les taux d'intérêt à court terme pour freiner l'inflation.

Les liquidités ont également augmenté parce que Berkshire a été un vendeur net d'actions, vendant 24,2 milliards de dollars de plus qu'il n'en a acheté en 2023.

La société a discrètement constitué une ou plusieurs participations après avoir obtenu l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour des raisons de confidentialité, afin que les autres investisseurs ne copient pas Buffett pendant qu'il achète.

Selon certains analystes, ces participations pourraient provenir du secteur de la banque, de l'assurance et de la finance, car la base de coûts de Berkshire y a augmenté. Berkshire a investi environ 3,6 milliards de dollars dans ce secteur au cours du second semestre de l'année dernière.

Les activités d'assurance de Berkshire ont généré 38 % de revenus d'investissement de plus que l'année précédente au quatrième trimestre, et 9,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2023, soit une augmentation de 48 %.

Les résultats comprennent également une partie des bénéfices d'Occidental Petroleum Corp, qui reflètent la participation d'environ 28 % de Berkshire dans la compagnie pétrolière. M. Buffett a déclaré qu'il s'attendait à ce que Berkshire conserve cette participation "indéfiniment".

Les dizaines d'entreprises de Berkshire comprennent également des sociétés de pièces industrielles et de produits chimiques, une importante société de courtage immobilier et des marques de vente au détail telles que la crème glacée Dairy Queen, les sous-vêtements Fruit of the Loom et les bonbons See's.

Son action a surpassé le marché en 2024, progressant de 16 % contre 7 % pour l'indice Standard & Poor's 500, et a battu un record vendredi.