Le réacteur nucléaire de nouvelle génération de Bill Gates sera construit dans le Wyoming

TerraPower, fondée par M. Gates il y a une quinzaine d'années, et la compagnie d'électricité PacifiCorp, détenue par Berkshire Hathaway de Warren Buffet, ont déclaré que le site exact de la centrale de démonstration du réacteur Natrium devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Les petits réacteurs avancés, qui fonctionnent avec des combustibles différents de ceux des réacteurs traditionnels, sont considérés par certains comme une technologie sans carbone essentielle qui peut compléter les sources d'énergie intermittentes comme l'éolien et le solaire, alors que les États s'efforcent de réduire les émissions à l'origine du changement climatique.

"Il s'agit de notre voie la plus rapide et la plus claire pour devenir neutre en carbone", a déclaré Mark Gordon, gouverneur du Wyoming. "L'énergie nucléaire fait clairement partie de ma stratégie énergétique globale" dans le Wyoming, premier État producteur de charbon du pays.

Le projet comprend un réacteur rapide de 345 mégawatts, refroidi au sodium et doté d'un système de stockage de l'énergie à base de sels fondus, qui pourrait porter la puissance du système à 500 MW lors des pics de demande d'électricité. TerraPower a déclaré l'année dernière que les centrales coûteraient environ 1 milliard de dollars pièce.

À la fin de l'année dernière, le ministère américain de l'Énergie a accordé à TerraPower un financement initial de 80 millions de dollars pour faire la démonstration de la technologie Natrium, et le ministère s'est engagé à fournir des fonds supplémentaires dans les années à venir, sous réserve des crédits du Congrès.

Chris Levesque, président et directeur général de TerraPower, a déclaré que la construction de la centrale de démonstration prendrait environ sept ans.

"Nous avons besoin de ce type d'énergie propre sur le réseau dans les années 2030", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les experts en énergie nucléaire ont averti que les réacteurs avancés pourraient présenter des risques plus élevés que les réacteurs conventionnels. Le combustible destiné à de nombreux réacteurs avancés devrait être enrichi à un taux beaucoup plus élevé que le combustible conventionnel, ce qui signifie que la chaîne d'approvisionnement en combustible pourrait être une cible tentante pour qui voudrait créer une arme nucléaire brute, selon un récent rapport.

M. Levesque estime que ces centrales réduiraient les risques de prolifération parce qu'elles réduisent l'ensemble des déchets nucléaires.

Outre la mise en ligne d'une énergie sans carbone, le sénateur du Wyoming John Barrasso a déclaré que la construction du projet de démonstration pourrait relancer l'industrie minière d'uranium de l'État, autrefois active.

Barrasso, le plus haut républicain de la commission sénatoriale de l'énergie, a coparrainé une loi bipartisane signée en 2019 qui demandait à la Commission de réglementation nucléaire de créer une voie vers l'autorisation de réacteurs nucléaires avancés tels que la démo TerraPower.