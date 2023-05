Les contrats à terme restent stables avant les négociations sur le plafond de la dette et les données sur les ventes au détail

Les indices boursiers américains sont restés stables mardi avant les négociations sur le plafond de la dette et les données sur les ventes au détail qui proposeront plus d'informations sur la santé de l'économie, tandis que les actions de Capital One ont bondi après que Berkshire Hathaway a révélé sa participation dans l'entreprise.

Les principaux indices ont commencé la semaine avec des gains modestes alors que les échanges ont été limités par les querelles à Washington entre la Maison Blanche et les Républicains sur la question de savoir si le plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars doit être relevé pour éviter un défaut de paiement alors qu'un peu plus de deux semaines de délai se profilent à l'horizon.

L'accent sera également mis sur les données économiques, les ventes au détail devant augmenter de 0,8 % en avril, après avoir chuté de 0,6 % le mois précédent.

Les données récentes ont indiqué un ralentissement de l'économie américaine, qui commence à ressentir les effets de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale, et ont également renforcé les attentes quant à la date à laquelle la banque centrale interrompra son cycle de hausse.

À 5:38 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 27 points, ou 0,08%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 2,75 points, ou 0,07%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 3,5 points, ou 0,03%.

Les actions de Capital One Financial Corp ont bondi de 6,8% dans les échanges de pré-marché après que Berkshire Hathaway Inc ait révélé lundi qu'il avait commencé à investir dans le créancier des consommateurs.

Berkshire a également augmenté sa participation dans HP Inc, ce qui a fait grimper ses actions de 1,5 %, tout en réduisant sa participation dans la banque régionale US Bancorp, qui a perdu 1,4 %. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)