Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une série d'événements économiques en Asie mardi a gardé les investisseurs occupés et nerveux, avec des marchés affaiblis par une nouvelle série de données économiques faibles en provenance de Chine, un jour après que les craintes de contagion dans le secteur de l'immobilier aient également battu le sentiment.

Les données publiées mardi montrent que la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine a ralenti en juillet, ce qui renforce les inquiétudes quant à l'essoufflement de la reprise post-pandémique dans la deuxième plus grande économie du monde.

Moins d'une heure avant la publication des données, la Chine a réduit de manière inattendue les taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois, ce qui, selon les analystes, a ouvert la porte à une réduction potentielle du taux préférentiel de prêt de référence de la Chine la semaine prochaine.

Ainsi, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté proche de ses plus bas niveaux en un mois, tandis que le yuan est tombé à son plus bas niveau en 9 mois et demi. Les principales banques d'État chinoises sont intervenues sur le marché au comptant pour stabiliser la monnaie, selon certaines sources.

Le mois dernier, les responsables politiques chinois ont publié une série de mesures de relance, notamment en stimulant la consommation d'automobiles et d'appareils électroménagers, en assouplissant certaines restrictions sur l'immobilier et en promettant de soutenir le secteur privé. Mais les investisseurs semblent en vouloir plus.

Entre-temps, l'économie japonaise a connu une croissance beaucoup plus rapide que prévu entre avril et juin, les exportations d'automobiles et les arrivées de touristes ayant contribué à compenser le ralentissement de la reprise de la consommation après l'affaire COVID.

Cette surprise n'a toutefois guère fait bouger le yen, qui se situe désormais fermement du côté faible des 145 dollars, niveau qui avait entraîné une intervention l'année dernière.

Bien que le mot "intervention" soit à nouveau utilisé pour désigner le yen, les autorités japonaises se sont montrées plus préoccupées par la rapidité des mouvements de la monnaie que par des niveaux spécifiques. Reste à savoir où se situera la ligne dans le sable.

En Australie, la croissance des salaires s'est maintenue au cours du trimestre de juin, tandis que le rythme des augmentations annuelles de salaire a connu un ralentissement inattendu. Cette évolution, ainsi que la publication d'un compte rendu optimiste de la réunion de juillet de la banque centrale, ont renforcé les paris selon lesquels la RBA maintiendrait ses taux à un niveau stable.

Dans le monde des entreprises, Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a pris une participation dans les constructeurs de maisons américains DR Horton, Lennar et NVR, comme l'indique un document réglementaire.

Le moment est curieux, car la hausse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires a freiné la demande, mais Berkshire s'attend à ce que l'activité de construction augmente en raison du faible stock de logements à vendre.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Événements économiques : Données sur l'inflation en Suède, données sur l'emploi au Royaume-Uni