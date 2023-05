MORNING BID EUROPE - Sommes-nous déjà arrivés ? Le marché retient son souffle dans l'attente d'un accord sur le plafond de la dette

Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La nervosité du marché face à l'imminence de l'échéance du plafond de la dette américaine a prévalu tout au long des heures asiatiques et restera la principale préoccupation des investisseurs alors que l'Europe se réveille.

Bien que les discussions entre le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy n'aient pas abouti à un accord, elles se sont rapprochées d'un accord qui permettrait d'éviter ce qui pourrait être un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine.

M. McCarthy, président de la Chambre des représentants, a déclaré à la presse que les deux parties restaient très éloignées d'un accord. Il a toutefois ajouté : "Il est possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas si difficile de parvenir à un accord".

M. Biden, qui a écourté un voyage en Asie cette semaine, a déclaré : "Il y a encore du travail à faire".

Il s'en faut de peu. Pas encore en tout cas, mais une mesure du coût de l'assurance de l'exposition à la dette publique américaine a diminué après la réunion, que la Maison-Blanche a qualifiée de "productive et directe".

Le marché se maintient donc, le MSCI Asie hors Japon est agité, le dollar oscille autour d'un pic de cinq semaines et l'or est tout près de la barre clé des 2 000 dollars l'once.

Les marchés européens devraient ouvrir en baisse, les opérateurs attendant les données sur l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril.

Avec toute une série d'intervenants de la Fed au cours de la semaine, attendez-vous à ce que la rhétorique hawkish garde les investisseurs nerveux et devine ce que la Réserve fédérale est susceptible de faire avec les taux d'intérêt.

L'attention se portera également sur UBS Group AG après que la banque suisse ait signalé un impact financier d'environ 17 milliards de dollars lié au rachat de Credit Suisse Group AG.

Par ailleurs, Capital One Financial Corp a bénéficié d'un coup de pouce après que Berkshire Hathaway Inc, l'investisseur milliardaire Warren Buffett, a révélé avoir pris une participation de près d'un milliard de dollars dans la banque spécialisée dans les cartes de crédit.

BlackRock Inc a demandé à son personnel de retourner au bureau au moins quatre jours par semaine, rejoignant ainsi d'autres grandes sociétés financières qui ont modifié leur politique de travail à domicile, alors que les institutions financières commencent à regarder au-delà des restrictions induites par la directive COVID-19.

Par ailleurs, le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le fabricant de véhicules électriques n'était pas à l'abri des conditions économiques mondiales, qui, selon lui, seront difficiles au cours des 12 prochains mois.

Enfin, nous terminons par de bonnes nouvelles. L'économie japonaise est sortie de la récession et a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre, le rebond de la consommation après la pandémie ayant compensé les vents contraires mondiaux.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : données sur l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril, taux de chômage en France

Bénéfices : Target, Cisco, Tencent et Siemens