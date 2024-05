Vous vous inquiétez de la fermeté de la Fed, de la surévaluation des actions, de l'instabilité de la dette, de la volatilité des devises, des élections à risque ou de la rancœur géopolitique ? Détendez-vous et ne réfléchissez pas trop.

Pour ceux qui ont un horizon d'épargne à long terme, la tentation d'effectuer des transactions excessives et de payer des frais excessifs pour une gestion d'investissement sophistiquée, des produits financiers ésotériques et des opérations de couverture onéreuses n'en vaut peut-être tout simplement pas la peine.

Malgré le débat sans fin sur les mérites de l'investissement actif ou passif et la recherche perpétuelle d'un "alpha" qui bat l'indice, la stratégie la plus sûre, la moins coûteuse et la moins taxée à long terme peut être une simple combinaison de deux fonds passifs diversifiés.

L'un devrait suivre les principales actions mondiales et l'autre des obligations d'entreprises équivalentes, toutes deux couvertes en monnaie nationale.

Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller pêcher.

C'est ce que pensent Jan Loeys et Alexander Wise, stratèges en investissement à long terme chez JPMorgan, qui ont baptisé leur approche favorite KISS, ou "Keep it Simple, Stupid", d'après le principe de conception de longue date qui consiste à éviter la complexité dans la mesure du possible.

"Notre principal argument n'est pas que l'investissement KISS est absolument optimal et que toute autre approche est irrationnelle ou constitue un mauvais investissement", ont déclaré Loeys et Wise à leurs clients cette semaine.

"Nous pensons plutôt que vous pouvez atteindre la plupart, voire la totalité de vos objectifs financiers en suivant notre approche KISS", ont-ils ajouté. "Dans notre esprit, l'ajout de produits ou de complexité ne produit que des avantages supplémentaires en baisse constante.

L'équipe de JPMorgan reconnaît que les opérations à court terme et la synchronisation des marchés par les fonds spéculatifs ou d'autres acteurs actifs sont essentielles à l'efficacité et à la liquidité des marchés et qu'elles peuvent faire des ravages. Mais en arbitrant si rapidement les anomalies de prix du marché avant même que la plupart des investisseurs ne puissent les repérer, il ne reste plus beaucoup de jus pour une grande partie du marché.

La durée de vie de toute nouvelle idée d'"alpha" est de plus en plus courte", ont-ils déclaré.

Mais leur principale raison d'inciter les épargnants à long terme à rester simples tient essentiellement au fait que toute surperformance ne semble pas compenser les risques liés à la sélection des gestionnaires de fonds, les frais plus élevés, les taxes sur les transactions et le temps passé à surveiller des portefeuilles plus complexes ou plus ésotériques.

En outre, ils estiment que moins il y a d'actifs dans un portefeuille, plus il est facile d'en évaluer le risque.

DITES-LE À VOS PROCHES ET À VOS AMIS

À titre d'exemple, Loeys et Wise examinent 24 années de rendements mensuels de fonds spéculatifs supérieurs à ce qu'aurait produit un simple portefeuille mondial d'actions et d'obligations, avec des pondérations permettant d'obtenir la même volatilité des rendements sur une base continue.

Les performances de ces fonds sont inégales au cours des dix dernières années et ont rarement dépassé les 10 % au cours des deux dernières décennies, même si elles ont été positives après la pandémie. Il s'agit le plus souvent de stratégies complexes qui manquent souvent de transparence, comportent des frais élevés et un risque de gestion important.

Selon la recherche sur les fonds spéculatifs de HFR, l'indice composite pondéré des fonds de HFRI a sous-performé les rendements totaux du S&P 500 au cours de chacune des dix dernières années, sauf une.

D'autres arguments portent sur le fait que les investisseurs "value" à long terme peuvent lutter pendant des années pour battre le marché, que les actions "sous-évaluées" sont rapidement éliminées et que de nombreuses actions en tête d'indice peuvent rester surévaluées pendant de longues périodes.

Demandez à Warren Buffett.

Malgré les 60 années de succès de la stratégie de son véhicule Berkshire Hathaway, qui consiste à choisir des actions démodées et sous-évaluées, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui.

Lors de la réunion annuelle de Berkshire le week-end dernier, M. Buffett a déclaré qu'il s'attendait à ce que la trésorerie du conglomérat, qui atteint aujourd'hui le chiffre record de 189 milliards de dollars, continue de s'accroître. Cela représente plus de la moitié du portefeuille d'actions de la société, qui s'élève à 335 milliards de dollars.

Reconnaissant les difficultés rencontrées par les fonds de sélection d'actions qui tentent de battre les indices passifs aujourd'hui dominés par les mégacapitalisations des grandes entreprises technologiques, l'investisseur de valeur GMO, basé à Boston, a montré au début de l'année que près des trois quarts des "gestionnaires mixtes" de grandes capitalisations ont sous-performé le S&P 500 l'année dernière et que 90 % d'entre eux sont restés à la traîne au cours de la décennie.

Avec des rendements totaux de l'indice mondial MSCI tous pays confondus dépassant les 400 % au cours des 20 dernières années - à mi-chemin entre les 600 % du S&P 500 et les 200 % de l'indice STOXX de la zone euro - le parcours passif des actions a été plutôt impressionnant, même si l'on tient compte des baisses sismiques de 2008 et de 2020.

En ce qui concerne la partie obligataire du portefeuille "KISS" à deux fonds, les stratèges de JPMorgan soulignent qu'il devrait s'agir d'une dette d'entreprise mondiale diversifiée excluant les obligations souveraines qui, selon eux, sont sujettes à des risques de "répression financière" de la part des gouvernements qui forcent les institutions à investir et qui les surévaluent structurellement.

Le rendement total de l'indice obligataire Bloomberg Global Aggregate, qui exclut les obligations d'État, a par exemple été de 50 % depuis la création de l'indice en 2010.

Même si les primes des obligations d'entreprises américaines de qualité par rapport aux bons du Trésor américain ont atteint leur niveau le plus bas depuis 15 ans, les analystes de JPMorgan affirment que leurs modèles indiquent qu'il y a plus de 80 % de chances qu'elles continuent à surperformer au cours des 10 prochaines années.

"Garder les choses simples en finance, moins d'actifs, des règles d'évaluation simples, des règles d'investissement simples, est une stratégie sous-estimée", concluent-ils.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.