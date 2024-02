Warren Buffett a tenu à rassurer les investisseurs sur le fait que son conglomérat Berkshire Hathaway les servirait bien à long terme, alors même qu'il pleurait le décès de son second de longue date, Charlie Munger.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire, très lue, qui accompagnait un bénéfice d'exploitation annuel record de 37,4 milliards de dollars, M. Buffett a déclaré que son conglomérat de plus de 900 milliards de dollars était devenu une forteresse capable de résister même à un désastre financier sans précédent.

"Berkshire est construit pour durer", écrit-il.

M. Buffett a également tempéré les attentes concernant le cours de l'action Berkshire, déclarant que la taille gigantesque de l'entreprise ne laissait "aucune possibilité de performances extraordinaires".

"Il ne reste qu'une poignée d'entreprises dans ce pays capables de vraiment faire bouger l'aiguille chez Berkshire, et elles ont été sans cesse négligées par nous et par d'autres", a écrit Buffett. "Nous pouvons valoriser certaines d'entre elles, d'autres non.

Mais le milliardaire de 93 ans a également assuré aux investisseurs que le vice-président Greg Abel, son successeur désigné, était "à tous égards prêt à devenir le PDG de Berkshire demain".

M. Buffett a également réservé ses mots les plus sincères à M. Munger, décédé en novembre à l'âge de 99 ans.

Il a qualifié Munger d'"architecte" de Berkshire, Buffett n'étant que l'"entrepreneur général", et a rappelé aux investisseurs comment Munger l'avait poussé à acheter des entreprises formidables à des prix raisonnables plutôt que des entreprises raisonnables à des prix formidables.

Le "conservatisme fiscal extrême" de Berkshire, y compris la réticence à faire des acquisitions majeures à des prix exorbitants, est l'une des raisons pour lesquelles Buffett a laissé les liquidités de la société basée à Omaha, dans le Nebraska, gonfler jusqu'à atteindre le chiffre record de 167,6 milliards de dollars.

"D'une certaine manière, sa relation avec moi était à la fois celle d'un grand frère et d'un père aimant", a écrit Buffett en faisant référence à Munger. "Même lorsqu'il savait qu'il avait raison, il me laissait les rênes, et lorsque je faisais une gaffe, il ne me rappelait jamais - jamais - mon erreur".

Cathy Seifert, une analyste de CFRA Research qui évalue Berkshire à "acheter", a déclaré que Buffett a essayé de montrer comment Berkshire pouvait résister aux vagues, même après que Munger l'ait aidé à transformer une entreprise textile autrefois défaillante en un colosse reflétant l'économie dans son ensemble.

"Rien n'est parfait", a-t-elle déclaré. "Il a essayé de montrer qu'il y avait un plan de succession et que Berkshire s'en tiendrait à son tricot.

Buffett a comparé la prudence de Berkshire en matière d'acquisitions, alors que le marché boursier atteint régulièrement des sommets, à une police d'assurance contre le type de décisions commerciales précipitées et imprudentes qui auraient irrité Munger.

"J'ai l'impression que Berkshire veut rendre Charlie fier", a déclaré Thomas Russo, gestionnaire de portefeuille et actionnaire de longue date de Gardner, Russo & Quinn à Lancaster, en Pennsylvanie.

LES RÉSULTATS DE GEICO S'AMÉLIORENT

La lettre de Buffett était accompagnée des résultats trimestriels et annuels de la société Berkshire, basée à Omaha, dans le Nebraska.

Le bénéfice d'exploitation de ses dizaines d'activités dans les domaines de l'assurance, des chemins de fer, de l'industrie, de l'énergie et de la vente au détail a augmenté de 28 % au cours du trimestre, pour atteindre 8,48 milliards de dollars, et de 21 % au cours de l'année, pour atteindre le chiffre record de 37,4 milliards de dollars.

Les activités d'assurance telles que Geico ont bénéficié d'une meilleure qualité de souscription et de revenus d'investissement plus élevés grâce à la hausse des taux d'intérêt, ce qui a compensé les pressions salariales chez BNSF Railroad et les pertes dues aux incendies de forêt chez Berkshire Hathaway Energy.

"Les résultats reflètent la valeur de la détention d'un ensemble diversifié d'entreprises opérationnelles", a déclaré Jim Shanahan, un analyste d'Edward Jones qui a attribué la note "hold" à Berkshire.

Les gains d'investissement dans le portefeuille d'actions de 354 milliards de dollars de Berkshire, comprenant des actions telles que Apple, American Express, Bank of America et Coca-Cola, ont permis à Berkshire de générer un bénéfice annuel de 96,2 milliards de dollars.

Ce montant reflète les règles comptables qui obligent Berkshire à déclarer les gains réalisés sur les actions qu'elle n'a pas vendues, ce qui, selon Buffett, le rend "pire qu'inutile" pour les investisseurs.

La prudence de Berkshire, et l'une des raisons de sa participation record en liquidités, s'est traduite par la vente d'environ 24 milliards de dollars d'actions de plus que ce qu'elle a acheté en 2023.

Les résultats comprennent également une partie des bénéfices d'Occidental Petroleum, qui reflètent la participation d'environ 28 % de Berkshire dans la compagnie pétrolière.

M. Buffett a déclaré qu'il s'attendait à ce que Berkshire conserve cette participation "indéfiniment", ainsi que ses participations dans cinq maisons de commerce japonaises : Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo.

Les activités de Berkshire comprennent également des entreprises de pièces industrielles et de produits chimiques, une importante société de courtage immobilier et des marques de vente au détail telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's candies. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction d'Ira Iosebashvili et Diane Craft)