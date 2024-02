Warren Buffett n'a laissé planer aucun doute : Charlie Munger lui manque, tout comme aux actionnaires de Berkshire Hathaway.

Samedi, M. Buffett a consacré une section spéciale de sa lettre annuelle aux actionnaires à M. Munger, décédé en novembre à l'âge de 99 ans.

M. Buffett, âgé de 93 ans, a qualifié son partenaire commercial de longue date de moteur essentiel de ce qui est devenu son conglomérat de plus de 900 milliards de dollars, basé à Omaha, dans le Nebraska.

"Charlie était l'architecte du Berkshire actuel, et j'ai agi en tant qu'entrepreneur général pour mener à bien la construction quotidienne de sa vision", a écrit Buffett.

Jim Shanahan, un analyste d'Edward Jones qui couvre le Berkshire, a qualifié cela de "profond compliment" de la part de celui qui est sans doute l'investisseur le plus vénéré au monde.

"Buffett a attribué à Charlie Munger une grande part du succès de Berkshire et de sa réussite personnelle", a-t-il déclaré. "Sans sa sagesse et ses conseils, Buffett n'aurait pas connu le succès qu'il a connu.

Le décès de M. Munger a privé M. Buffett de son plus proche confident depuis plus de 60 ans, dont les 45 dernières années en tant que vice-président de Berkshire.

Les deux hommes ont grandi en même temps à Omaha, mais Buffett n'a rencontré Munger qu'en 1959.

Sous leur direction, Berkshire est devenu propriétaire de dizaines d'entreprises telles que Geico insurance et BNSF railroad et détenteur de plus de 350 milliards de dollars d'actions, Apple en tête.

Munger était connu pour ses maximes pleines de bon sens, pleines d'esprit et parfois acerbes.

"L'envie est un péché vraiment stupide", a-t-il déclaré en 2003, "parce que c'est le seul péché avec lequel on ne peut jamais s'amuser".

Mais il s'est également fait connaître comme la personne qui a changé l'attitude de Buffett à l'égard de l'investissement.

Selon Buffett, Munger l'a convaincu d'acheter "des entreprises formidables à des prix corrects plutôt que des entreprises correctes à des prix formidables", ces dernières étant qualifiées de "mégots de cigares" par Buffett parce que leurs activités peuvent encore contenir des bouffées de fumée.

Le fait de l'appeler "l'architecte" de Berkshire fait allusion à la passion de Munger pour l'architecture, et notamment pour la conception de bâtiments.

Buffett a également rappelé la relative modestie de Munger, affirmant que ce dernier n'avait pas de problème à le laisser "tirer les révérences et recevoir les accolades" tout en se comportant davantage comme un grand frère ou un père aimant.

Munger a notamment partagé la scène lors de l'assemblée annuelle de Berkshire, où lui et Buffett étaient assis devant des dizaines de milliers d'actionnaires - et des millions d'autres en ligne - pour répondre aux questions des actionnaires et souvent terminer leurs pensées respectives.

Le décès de M. Munger signifie que M. Buffett ne partagera probablement la scène lors de l'assemblée annuelle du 4 mai de cette année qu'avec le vice-président Greg Abel, qui devrait éventuellement devenir directeur général, et le vice-président Ajit Jain.

James Armstrong, qui dirige Henry H Armstrong Associates à Pittsburgh et possède des actions Berkshire depuis plus de 35 ans, a déclaré que la lettre de Buffett était une épitaphe appropriée pour Munger et ce qu'il représentait pour Berkshire.

"L'impact de Charlie a été énorme", a-t-il déclaré. "Il n'a peut-être pas été compris par le public, mais il l'est désormais. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de Cynthia Osterman)