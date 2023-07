BERKSHIRE HILLS BANCORP, INC. : RBC Capital Markets confirme sa recommandation neutre

Berkshire Hills Bancorp, Inc. est une société holding pour Berkshire Bank (la Banque). Cette dernière fournit des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, des prêts hypothécaires, des services de gestion de patrimoine et des services d'investissement. Le portefeuille de prêts de la banque se compose de prêts immobiliers commerciaux, de prêts commerciaux et industriels (C&I), de prêts hypothécaires résidentiels et de prêts à la consommation. La Banque propose une variété de comptes de dépôt avec une gamme de taux d'intérêt et de conditions. Les comptes de dépôt de la Banque consistent en des dépôts à vue (chèques non rémunérés), des NOW (chèques rémunérés), des épargnes ordinaires, des épargnes du marché monétaire et des certificats de dépôt en temps utile. Son groupe de gestion de patrimoine propose des services de gestion des investissements, d'administration des fiducies et de planification financière aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Elle propose également des swaps de taux d'intérêt aux clients de prêts commerciaux et adosse ces swaps à des swaps de compensation. Elle dessert environ 100 centres financiers à service complet en Nouvelle-Angleterre et à New York.

Secteur Banques