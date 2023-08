Berliner Effektengesellschaft AG est un fournisseur allemand de services financiers dans le domaine des marchés de capitaux. La société opère à travers cinq segments : Le segment Commerce d'actions opère à travers Tradegate AG Wertpapierhandelsbank en tant que fournisseur de liquidités et teneur de marché. Le segment Conseil financier opère par l'intermédiaire de Ventegis Capital AG et propose divers services de conseil dans le domaine des participations, notamment la préparation et l'exécution de placements privés, de fusions inversées et l'assistance aux transactions. Le segment du capital-risque investit en tant que chef de file et co-investisseur dans des start-ups. Le segment Banque opère par le biais de quirin bank AG et fournit des services de banque privée et de banque d'investissement, ainsi que des services d'externalisation des processus d'entreprise. Le segment des paris sportifs se concentre sur l'émission de certificats sportifs et opère à travers Ex-tra Sportwetten AG.

Secteur Services de placements diversifiés