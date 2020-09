Berner Kantonalbank : La BCBE a ouvre les portes de son siège modernisé à Zollikofen

De juin à début septembre 2020, le siège de la BCBE, sis à la Märitgasse 2 à Zollikofen, a été transformé. À partir du lundi 7 septembre 2020, les conseillers recevront leurs clients dans des locaux plus ouverts et plus modernes. La banque a non seulement fait entièrement peau neuve, mais elle a aussi quelque peu été réagencée, puisqu'elle offre bien plus de possibilités. «Nous pourrons désormais accorder encore plus de temps à nos clients, afin de mieux assurer leur suivi et de leur prodiguer des conseils complets », déclare Stefan Zingre, responsable du siège de Zollikofen. Les tâches des coachs financiers s'en trouveront encore plus variées. Les collaborateurs de la BCBE de Zollikofen continueront tous à travailler sur place, où ils se tiendront également à disposition des clients pour ce qui est des services numériques, les aidant à installer et à utiliser l'App BCBE et le portail clientèle notamment. Les heures d'ouvertures du siège, désormais étendues, seront les suivantes : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Les conseillers reçoivent les clients les jours ouvrés, sur rendez-vous, entre 7h00 et 19h00.

Ces dernières années, l'importance des opérations au guichet n'a cessé de diminuer ; aujourd'hui, l'accent est mis sur le conseil, le contact personnel et l'offre numérique. Cette évolution sera prise en compte dans les nouveaux locaux de la BCBE à Zollikofen. Une attention particulière sera apportée au conseil ainsi qu'à l'exécution flexible et autonome d'opérations bancaires. Dans la zone en libre-service, désormais accessible 24h/24, un bancomat permet non seulement de verser et de retirer des billets en francs suisses et en euros, mais aussi de verser des francs suisses en monnaie. De plus, la zone en libre-service est équipée d'un portail services permettant aux clients d'accéder directement au portail clientèle de la BCBE au moyen de leur carte Maestro.

Autre élément novateur : l'«atelier zollikofen». L'atelier accueillera régulièrement diverses manifestations telles que des séminaires tenus à midi et portant sur divers sujets. Stefan Zingre: « Nous souhaitons ainsi partager nos connaissances avec nos clients, leur offrir des prestations supplémentaires à la BCBE de Zollikofen et, grâce à la collaboration que nous instaurerons avec divers partenaires, nous traiterons des sujets qui vont au-delà du monde de la finance. » En outre, les clients ainsi que les non-clients auront la possibilité de réserver l'«atelier zollikofen», afin d'y organiser, gratuitement et en dehors des horaires d'ouverture du siège également, des séances ou des réunions d'association par exemple.