Berner Kantonalbank : La BCBE créera un écosystème pour actifs tokenisés

La BCBE développera au cours des prochains mois, avec le soutien de la Hypothekarbank Lenzburg et de daura AG, une plateforme servant aux transactions et à la gestion d'actifs tokenisés. Ils seront négociés sur la plateforme de valeurs secondaires OTC-X. La déclaration d'intention à ce sujet a été signée le 9 septembre 2020.

La BCBE exploite depuis une quinzaine d'années la plateforme de négoce entièrement électronique OTC-X, qui est leader dans le domaine des titres non cotés de PME suisses. En décembre passé déjà, la banque a fait part de son intention de mettre à disposition d'un écosystème son savoir-faire et son réseau, en sa qualité d'exploitante d'OTC-X. Elle entend ouvrir de nouveaux marchés à ses segments Clientèle entreprises et Clientèle de placement, en leur offrant une place de négoce innovante aux frais de transaction attrayants. À l'avenir, des actions pourront être émises sous forme de jetons numériques (actifs tokenisés) et transmises sur une blockchain (chaîne de blocs). Cette technologie des registres distribués permettra de gagner fortement en efficacité dans la transaction de papiers-valeurs et de gérer le registre des actionnaires sous forme numérique. Grâce à ce projet, la BCBE entend ouvrir la voie au négoce de valeurs secondaires dans ce nouvel environnement technologique. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, elle se concentrera principalement sur le négoce de titres non cotés de PME suisse.

En août 2020, la BCBE a informé le public qu'elle avait adopté sa Stratégie 2025. La banque a l'intention, d'une part, de conserver sa position de prestataire de services financiers de premier plan dans son espace économique et, d'autre part, d'encourager l'innovation. En outre, elle entend lancer de nouvelles formules innovantes dans des écosystèmes, en collaboration avec des partenaires externes. De cette manière, elle vise à proposer des produits attrayants à ses parties prenantes adeptes du numérique et à leur donner accès à de nouvelles technologies. Le développement d'un système organisé de négociation pour les actifs tokenisés va d'ailleurs dans le sens de la vision de la BCBE. Pour les entreprises, l'accès au marché des capitaux et la gestion de l'actionnariat s'en trouveront ainsi grandement facilités, donc plus efficaces. Les clients de la BCBE pourront en outre tirer parti de nouvelles possibilités de placement. « Les prestations que nous proposons pourront reproduire la chaîne de processus dans son entier, de l'émission à la détention d'actifs tokenisés sur la blockchain, en passant par leur négoce. Nous sommes convaincus que nous pourrons ainsi offrir à notre clientèle des prestations complètes porteuses d'avenir », explique Armin Brun, CEO de la BCBE.

Le processus de transaction de papiers-valeurs doit gagner en efficacité grâce au recours à la blockchain. La BCBE sera soutenue par la Hypothekarbank Lenzburg et par daura AG dans la réalisation de son projet. La banque utilisera ainsi la plateforme Finstar Open Banking Digital Asset, de la Hypothekarbank Lenzburg, pour le traitement des transactions et la détention d'actifs numériques. Quant à daura AG, elle sera chargée de l'émission de jetons d'actifs et du registre des actionnaires. L'intégration technique des modules dans les divers systèmes se fera par le biais d'une architecture d'interface ouverte. La mise en exploitation du système organisé de négociation est prévue pour le premier semestre 2021.