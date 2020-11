Berner Kantonalbank : La BCBE ouvre les portes de son siège modernisé à Granges

De mi-septembre à mi-novembre 2020, la BCBE, sise à la Kirchstrasse 1 à Granges, a été modernisée. Depuis le lundi 16 novembre 2020, les conseillers de ce siège reçoivent leurs clients dans des locaux plus ouverts et plus modernes. Tous les collaborateurs du siège de Granges continuent à travailler sur place, où ils se chargent de répondre aux questions financières des clients. Les heures d'ouverture restent inchangées, à savoir le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h00 à 12h00 ainsi que de 13h30 à 17h00 et le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00. Comme aujourd'hui déjà, les clients peuvent bénéficier en semaine d'un conseil personnalisé de 7h00 à 19h00.

Ces dernières années, l'importance des opérations au guichet n'a cessé de diminuer; aujourd'hui, l'accent est mis sur l'exécution flexible et autonome d'opérations bancaires, le conseil, le contact personnel et /l'offre numérique. Cette évolution est prise en compte dans les nouveaux locaux de la BCBE à Granges.

Le siège a non seulement fait peau neuve, mais il a aussi quelque peu été réagencé; ainsi, il offre bien plus de possibilités. Dans la zone en libre-service, désormais accessible 24h/24, un bancomat permet non seulement de verser et de retirer des billets en francs suisses et en euros, mais aussi de verser des francs suisses en monnaie. De plus, la zone en libre-service est équipée d'un portail services permettant aux clients d'accéder directement au portail clientèle de la BCBE au moyen de leur carte Maestro. «Grâce à ces possibilités technologiques, nos clients sont devenus plus flexibles et peuvent effectuer leurs opérations bancaires quand cela les arrange», explique Max Neuenschwander, responsable du siège de Granges.

Des conseils personnalisés sont prodigués dans une plus large mesure dans le siège modernisé de Granges. «Nous pouvons désormais accorder encore plus de temps à nos clients, afin de mieux assurer leur suivi et de leur dispenser des conseils complets», déclare Max Neuenschwander. Par ailleurs, les clients bénéficient d'une assistance sur place en vue de réaliser leurs opérations bancaires numériques, par exemple d'utiliser le portail clientèle de la BCBE ou de configurer l'App BCBE.

Autre élément novateur : l'«atelier ar löiechrüzig». L'atelier de la BCBE accueillera régulièrement diverses manifestations, telles que des séminaires tenus à midi et portant sur divers sujets. Max Neuenschwander: «Nous souhaitons ainsi partager nos connaissances avec nos clients, leur offrir des prestations supplémentaires à la BCBE de Granges et, grâce à la collaboration que nous instaurerons avec divers partenaires, nous traiterons des sujets qui vont au-delà du monde de la finance.» En outre, les clients ainsi que les non-clients ont la possibilité de réserver l'« atelier ar löiechrüzig », afin d'y organiser, gratuitement et en dehors des horaires d'ouverture du siège également, des séances ou des réunions d'association par exemple.