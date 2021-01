Berner Kantonalbank : Le site de la BCBE de Steffisburg sera modernisé

Le site de la BCBE de Steffisburg, sis Oberdorfstrasse 3, sera réaménagé afin de répondre aux nouveaux besoins des clients. Les travaux commenceront le 25 janvier 2021. Les collaborateurs continueront de s'occuper des affaires financières des clients et travailleront à partir du 28 janvier 2021 dans un espace provisoire aménagé dans le bâtiment et accessible par une entrée séparée. Les heures d'ouverture demeureront quant à elles inchangées. Clients et collaborateurs devraient découvrir le nouveau site à la fin du mois de mai 2021.

Ces dernières années, l'importance des opérations au guichet n'a cessé de diminuer ; aujourd'hui, l'accent est mis sur le conseil personnel et les offres numériques. De plus, la banque s'emploie à développer pour ses clients des systèmes leur permettant de réaliser leurs opérations bancaires de manière flexible et autonome. Cette évolution sera prise en compte sur le nouveau site à Steffisburg, où la BCBE prêtera encore davantage attention aux besoins des clients. Par ailleurs, la banque a également revu et étoffé son offre et proposera désormais une gamme de prestations et produits éprouvés, viables et faciles à utiliser. Ainsi, les clients auront une expérience nouvelle du monde bancaire.

La nouvelle zone en libre-service répondra aux besoins de flexibilité des clients puisqu'ils auront la possibilité de réaliser une grande partie de leurs opérations quand ils le souhaitent, grâce à l'offre de bancomats élargie. En outre, les clients bénéficieront d'une assistance sur place afin de pouvoir effectuer leurs opérations bancaires par voie électronique, que ce soit en passant par le portail clientèle de la BCBE ou par l'App BCBE par exemple.

Comme aujourd'hui, les clients bénéficieront d'un conseil de 7h00 à 19h00, soit même en dehors des heures d'ouverture du site de Steffisburg. De plus, l'offre de conseil sera étendue. « Nos clients peuvent compter sur leur coach financier attitré. Nous les accompagnons, attirons suffisamment tôt leur attention sur des sujets majeurs se rapportant à divers aspects de leur vie ou de leur entreprise et sommes encore davantage attentifs à leurs besoins », explique Philipp Christen, responsable de la BCBE de Steffisburg. En vue de satisfaire et de déceler le plus tôt possible les besoins de la clientèle, la banque unira ses domaines de compétences en recourant à sa longue expérience de prestataire financier. La collaboration entre spécialistes sera renforcée, sur le plan de l'organisation et des thématiques.