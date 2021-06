Berner Kantonalbank : La BCBE lance un baromètre cantonal de l'immobilier

La pandémie a dopé la demande de logements en propriété, qu'il s'agisse de maisons ou de propriétés par étage. Nombreux sont les locataires en quête d'un bien immobilier. Cette évolution se ressent sur les prix : dans le canton de Berne, ils ont augmenté en moyenne de 1,9 % au cours des douze derniers mois, comme le montre l'évaluation des transactions. Toutefois, les disparités régionales sont relativement importantes. La hausse des prix se limite avant tout aux centres urbains et à leurs environs. La valeur des logements en propriété a crû de 4,6 % en un an dans la région de Berne-Mittelland et de 4,0 % dans la région de Bienne. En revanche, une légère correction de prix de -1,0 % a été observée dans les régions du Haut-Simmental-Gessenay et de Frutigen-Bas-Simmental durant cette même période. La pandémie a marqué l'économie et le marché immobilier de ces régions qui dépendent fortement du tourisme international, même si les visiteurs indigènes ont en partie compensé les pertes dues au coronavirus. On constate également une évolution inférieure à la moyenne, bien que faiblement positive, en Haute-Argovie (0,3 %) et dans l'Emmental (0,9 %). Les marchés du logement des régions de Thoune et du Jura bernois sont quant à eux proches de la moyenne cantonale (1,9 %), à respectivement 2,0 % et 2,1 %.

La valeur des logements en propriété devrait poursuivre sa hausse, du moins à moyen terme, en raison de la demande constante. Celle-ci est soutenue par une immigration stable - malgré le coronavirus - ainsi que par le besoin d'avoir davantage de place (télétravail oblige) et par des taux d'intérêt favorables au financement. Dans le même temps, l'offre de logements en propriété ne s'élargit que lentement. En effet, les réserves de zones à bâtir se font de plus en plus rares et les exigences en matière d'aménagement du territoire plus sévères. Dans ces conditions, il ne serait guère étonnant que les personnes désirant accéder à la propriété soient toujours disposées à en payer le prix pour réaliser leur rêve.

La BCBE publie désormais chaque semestre, au printemps et à l'automne, son baromètre de l'immobilier pour faire le point de la situation. Cet outil permet d'évaluer les tendances du marché immobilier et l'évolution des prix sur une période de 20 ans. Il montre comment se développe le marché immobilier dans l'ensemble du canton de Berne et dans ses arrondissements administratifs. En outre, la BCBE traite à cette occasion d'un sujet lié à l'immobilier. Pour sa première publication, elle s'interroge sur les raisons qui peuvent pousser à investir dans l'immobilier. Ces informations seront utiles à la BCBE pour conseiller ses clients, notamment lors des entretiens portant sur l'accession à la propriété. Pour créer son baromètre, la BCBE a fait appel aux services de la société CIFI SA, spécialisée dans l'immobilier. Des réunions d'information et des séminaires sur le sujet seront également organisés. La BCBE met ainsi à disposition des (futurs) propriétaires un instrument d'aide à la décision et une plateforme d'information.

La première manifestation en ligne aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 17h30. Elle aura pour titre « Placer dans l'immobilier : conseils et tendances ». Tous les représentants des médias y sont cordialement invités. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès de Florian Kurz (florian.kurz@bcbe.ch), responsable Relations médias.

bcbe.ch/barometreimmobilier