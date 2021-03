Berner Kantonalbank : Le Conseil d'administration de la BCBE proposera deux nouveaux membres à l'Assemblée générale 2021

Le Conseil d'administration proposera une augmentation du dividende, pour le porter à CHF 8.80 (exercice précédent : CHF 8.40). De son capital-actions se montant à CHF 186,4 millions, la BCBE versera ainsi quelque CHF 82,0 millions aux actionnaires.

Ayant atteint l'âge limite, Peter Wittwer quittera le Conseil d'administration après y avoir siégé pendant six ans au cours desquelles il a fait preuve d'un bel engagement. De ce fait, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale d'élire Hugo Schürmann et Stefan Bichsel pour rejoindre ses rangs.

Hugo Schürmann (1962) est expert-comptable diplômé, expert-réviseur agréé et auditeur responsable selon la LB, la LIMF, la LEFin et la LLG. Il a également obtenu le titre d'expert en audit à la Kammerschule Zürich. Après avoir suivi des études en gestion d'entreprise à la Haute école de Lucerne, il a travaillé durant plus de 32 ans auprès de PricewaterhouseCoopers SA (PwC). Il a par ailleurs rempli diverses fonctions dirigeantes et a été partenaire de l'entreprise depuis 1997. Hugo Schürmann possède une longue expérience professionnelle, notamment en matière de conduite du personnel, dans les domaines de l'audit, de l'évaluation d'entreprise, de la diligence raisonnable, de la LPP et de la comptabilité. Il est en outre président du conseil d'administration de Neutrass-Residenz AG. Il cessera ses activités au sein de PwC le 30 juin 2021 et, en cas d'élection par l'Assemblée générale, siégera à partir du 1er juillet 2021 au sein du Conseil d'administration de la BCBE. Hugo Schürmann est marié et père de deux enfants, aujourd'hui adultes.

Stefan Bichsel (1955) est un cadre dirigeant disposant d'une longue expérience dans les secteurs bancaire et financier, en particulier dans les segments des placements et de l'Asset Management. Après des études de droit, il a obtenu les brevets d'avocat suisse et américain à Berne, New York et dans le Connecticut. De plus, il a suivi le Advanced Management Program à la Wharton School, à Philadelphie. Il a été membre de directions générales ou CEO auprès de différents prestataires de services financiers en Suisse et à l'étranger. Il a présidé la Swiss Funds Association (SFAMA) ainsi que l'European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Entre 2009 et fin 2020, Stefan Bichsel a travaillé auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) en tant que directeur général de la division Asset Management & Trading. Il est actuellement président du conseil d'administration des sociétés de direction de fonds Gérifonds SA et de GEP SA à Lausanne. Jusqu'à fin 2020, il a été membre du SIX Strategic Advisory Board Securities & Exchanges à Zurich et est, jusqu'à fin avril 2021, membre du conseil d'administration de la Banque Cantonale du Jura (BCJ). Stefan Bichsel est marié.

Le Conseil d'administration proposera de réélire pour une année les membres suivants : Antoinette Hunziker-Ebneter (présidente), Christoph Lengwiler (vice-président), Gilles Frôté, Reto Heiz, Annelis Lüscher Hämmerli, Pascal Sieber et Danielle Villiger. Antoinette Hunziker-Ebneter et Gilles Frôté se présenteront à l'élection au comité de rémunération ; Danielle Villiger se portera candidate afin de remplacer Peter Wittwer au sein de ce comité.

Par ailleurs, le Conseil d'administration proposera de nommer et de mandater Franziska Iseli, notaire, à Berne, en qualité de représentante indépendante pour une année.

En raison de la situation pandémique, en vue de protéger tous les participants à cet évènement et afin de respecter l'art. 27 de l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral (état : 18 janvier 2021), le Conseil d'administration de la BCBE a décidé de renoncer à tenir l'Assemblée générale en présence des actionnaires. Les actionnaires auront toutefois l'occasion de suivre l'Assemblée générale en direct sur Internet en suivant le lien www.bcbe.ch/ag.