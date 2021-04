Berner Kantonalbank : Le site de la BCBE de Brienz sera modernisé

Ces dernières années, l'importance des opérations au guichet n'a cessé de diminuer ; aujourd'hui, les clients souhaitent avant tout recevoir un conseil personnalisé, pouvoir utiliser des outils numériques et avoir la possibilité d'effectuer leurs opérations bancaires de manière autonome et flexible. Cette évolution des attentes des clients sera prise en compte sur le nouveau site de la BCBE à Brienz, sis à la Hauptstrasse 142. Les travaux de modernisation débuteront le lundi 3 mai 2021. Les collaborateurs de la BCBE de Brienz continueront de s'occuper des affaires bancaires des clients sur place, pendant les travaux également. Les horaires d'ouverture demeureront quant à eux inchangés, mais la banque sera fermée le mercredi 26 mai 2021. Les collaborateurs devraient recevoir les clients dans des locaux réaménagés à partir de début juin 2021.

Dans la future zone en libre-service, se trouvera un bancomat, permettant non seulement de verser et de retirer des billets en francs suisses et en euro mais aussi de verser des francs suisses en monnaie. De plus, cette zone sera équipée d'un portail services sur lequel les clients pourront accéder directement au portail clientèle de la BCBE au moyen de leur carte Maestro. Ainsi, il sera possible de réaliser de nombreuses opérations bancaires, comme payer des factures par exemple, sur place, de manière simple, sûre et flexible. « Les clients auront la possibilité d'effectuer un grand nombre d'opérations quand ils le souhaitent dans la zone en libre-service, grâce à l'offre de bancomats élargie. Bien entendu, nous continuerons à les assister », explique Rudolf von Bergen, responsable de la BCBE de Brienz.

Comme aujourd'hui, les clients bénéficieront d'un conseil de 7h00 à 19h00, soit même en dehors des heures d'ouverture du site de Brienz. L'offre de conseil personnel sera renforcée et redéfinie sur le site réaménagé. « La modernisation de la BCBE de Brienz changera notre environnement de travail ainsi que notre façon de travailler : nous aurons désormais davantage de temps à consacrer à nos clients », précise Rudolf von Bergen. « Les clients pourront compter sur leur coach financier attitré. Nous les accompagnerons, attirerons suffisamment tôt leur attention sur des sujets majeurs se rapportant à divers aspects de leur vie ou de leur entreprise et serons encore davantage attentifs à leurs besoins. » Dans le but de déceler les besoins de la clientèle le plus tôt possible et de les satisfaire rapidement, la banque unit ses domaines de compétences. Elle peut pour ce faire compter sur sa longue expérience de prestataire financier. La collaboration entre spécialistes est renforcée, sur le plan de l'organisation et des thématiques.