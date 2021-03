Berner Kantonalbank : Visana et la BCBE lancent une solution d'assistance et de prévoyance pour l'ensemble de la Suisse

Depuis des années, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter en Suisse. De nombreuses personnes restent plus longtemps en bonne santé et actives, aussi après la retraite et au troisième âge, le besoin de vivre de façon autonome, chez soi, augmente continuellement. En même temps, cette évolution positive soulève la question du financement. Une prévoyance de vieillesse individuelle gagne donc en importance. La solution d'assistance et de prévoyance de Visana et de la BCBE couvre aussi bien le besoin de sécurité financière que celui de prestations d'assistance de vieillesse peu coûteuses.

Les prestations de soin coûtent vite cher. Grâce à la nouvelle offre de Visana, la clientèle peut solliciter de telles prestations d'assistance, à prix réduit, à l'âge de la retraite. Afin d'en bénéficier, il faut avoir un compte de prévoyance chez la BCBE, que Visana se charge d'ouvrir. Avec le capital du compte de prévoyance, ces personnes financent leurs prestations d'assistance, qui leur permettent de vivre à leur domicile, de manière autonome, jusqu'à un âge avancé.



Sur une plateforme de comparaison, les clientes et les clients de Visana peuvent choisir leur assistance, en sélectionnant parmi les nombreuses offres. Il peut s'agir des courses, d'un accompagnement aux rendez-vous médicaux, de faire la cuisine ensemble ou de soutien pour fixer les rendez-vous, pour la correspondance avec la banque. Lorsque le capital épargné dans le cadre de la solution d'assistance et de prévoyance est épuisé, la clientèle peut continuer à solliciter des prestations à des tarifs préférentiels. La liberté financière demeure garantie, le capital épargné étant également utilisable en tout temps après la retraite pour couvrir d'autres besoins.

Angelo Eggli, le CEO de Visana, se réjouit: «La solution commune de Visana et de la BCBE place la vie au troisième âge entièrement au centre: pour la première fois, la prévoyance vieillesse individuelle et les prestations d'assistance vieillesse sont couvertes en même temps. Cela procure de la sécurité, aux jeunes comme aux personnes âgées, tout particulièrement parce que la prévoyance vieillesse suisse fait face à d'importants défis financiers.»

La collaboration entre Visana et la BCBE est fructueuse, avec une offre d'actualité, ajoute Armin Brun, le CEO de la BCBE. «Visana et la BCBE sont toutes deux enracinées à Berne. Elles se complètent très bien. Les deux entreprises sont aussi des partenaires pour leur clientèle, connaissant et comprenant les besoins et les préoccupations de cette dernière. Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir mettre nos compétences en commun, afin de soutenir nos clientes et nos clients, avec une solution de prévoyance sur mesure pour chacun et chacune d'entre eux.»