Décès du pionnier du rock 'n' roll Jerry Lee Lewis, connu sous le nom de "The Killer".

Lewis est décédé à son domicile dans le comté de Desoto, dans le Mississippi, avec sa femme, Judith, à ses côtés, a indiqué un communiqué de son publiciste. Il avait été malade ces dernières années et avait subi un accident vasculaire cérébral en 2019.

Comme la guitare de Chuck Berry, le piano de Lewis a été essentiel pour façonner le rock 'n' roll au milieu des années 1950. Il faisait partie de l'éblouissant vivier de talents de Sun Records à Memphis, dans le Tennessee, qui comprenait Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins et Roy Orbison. Lewis leur a survécu à tous.

Il a été l'un des premiers artistes à être intronisé au Rock 'n' Roll Hall of Fame en 1986 et son influence était telle que lorsque John Lennon l'a rencontré dans les coulisses d'un spectacle à Los Angeles, le Beatle est tombé à genoux et a embrassé les pieds de Lewis.

Lewis a rempli ses albums non seulement de rock révolutionnaire mais aussi de gospel, de country et de rhythm and blues comme "Me and Bobby McGee" et "To Make Love Sweeter for You" alors qu'il endurait une vie souvent remplie d'alcool, de drogues et de tragédie. Sa musique a parfois été éclipsée par des scandales - notamment son mariage avec sa cousine Myra, âgée de 13 ans, en 1957.

Dans la fleur de l'âge, il se produisait avec audace, originalité et un comportement d'homme sauvage sur scène qui enthousiasmait ses jeunes fans autant qu'il agitait leurs parents. Typiquement, Lewis repoussait son banc de piano et tapait sur le clavier avec son pied tandis que ses longs cheveux blonds ondulés lui tombaient sur le visage.

Selon la légende, Lewis était tellement contrarié que Chuck Berry ait été choisi pour clôturer un spectacle à sa place qu'il a terminé son set par un geste difficile à surpasser : il a mis le feu au piano et est parti.

"Je suis un fils de pute qui joue du piano et qui s'amuse comme un fou", a déclaré un jour Lewis au magazine Time avec son accent de Louisiane. "Un méchant fils de pute. Mais un grand fils de pute."

COUSINS FAMILLEUX

Lewis est né le 29 septembre 1935 à Ferriday, en Louisiane, et a grandi dans la pauvreté avec deux cousins également destinés à la célébrité - l'évangéliste de télévision Jimmy Swaggart et le chanteur de country Mickey Gilley.

Il commence à s'intéresser au piano à l'âge de 4 ans et, à 10 ans, il se faufile dans les relais routiers pour écouter les interprètes de blues. Il a absorbé diverses influences musicales, notamment les disques de Jimmie Rodgers qui appartenaient à son père, un fermier qui est allé en prison pour contrebande.

La famille de Lewis fréquente l'église de l'Assemblée de Dieu et sa mère veille à ce qu'il soit parfaitement informé des méfaits de l'alcool, des honky-tonks et de la promiscuité. Mais Lewis avait l'intention d'en faire l'expérience et commença à jouer du piano dans les bars alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Sa mère, contrariée par l'idée que son fils joue la musique du diable, l'a envoyé dans un collège biblique au Texas.

Ce séjour s'est avéré bref, Lewis ayant été renvoyé de l'école pour avoir joué une version boogie-woogie de "My God Is Real" pendant une assemblée. L'incident a montré la dichotomie avec laquelle Lewis a dû vivre.

"L'homme est torturé", a déclaré Myra Lewis au magazine People. "Jerry Lee pense que Jerry Lee est trop méchant pour être sauvé".

Comme Lewis lui-même l'a dit un jour, "J'entraîne le public en enfer avec moi".

FAIRE LA FÊTE À MEMPHIS

Lewis a un fils et en est à son deuxième mariage avant ses 20 ans, même s'il n'a pas divorcé de sa première femme. Il était déterminé à être musicien et s'est rendu à Memphis.

En 1957, il enregistre pour Sun deux titres à succès - "Whole Lotta Shakin' Goin' On" et "Great Balls of Fire", qu'il avait hésité à enregistrer car il le considérait comme blasphématoire - qui ont contribué à définir les débuts du rock 'n' roll. Lewis a rapidement enchaîné avec d'autres succès - "You Win Again", "Breathless" et "High School Confidential".

Sa carrière s'est arrêtée lors d'une tournée en Grande-Bretagne en 1958. Les journalistes ont découvert que Lewis était désormais marié à Myra, la fille de son bassiste, qui non seulement avait 13 ans mais était aussi sa cousine. La couverture médiatique est si intensément négative que la tournée est annulée.

De retour aux États-Unis, la carrière de Lewis n'est relancée que lorsqu'il change de genre et enregistre des succès country tels que "Another Place, Another Time", "What's Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)" et "She Even Woke Me Up to Say Goodbye".

La série de hits de Lewis n'a été égalée que par les tragédies de sa vie. Son jeune fils Steve Allen Lewis s'est noyé en 1962 et un autre fils, Jerry Lee Jr, est mort à 19 ans dans un accident de voiture en 1973.

Après un divorce avec Myra au début des années 1970, il a épousé Jaren Pate en 1971 mais elle s'est noyée en 1982. Ils étaient séparés depuis huit ans mais pas divorcés.

Après seulement quelques mois de mariage, sa femme suivante, Shawn Michelle Stevens, a été retrouvée morte d'une overdose de drogue dans leur maison en 1983. Huit mois plus tard, il a entamé un autre mariage houleux avec sa sixième épouse, Kerrie McCarver, qui a duré 20 ans avant qu'ils ne divorcent. Il a épousé sa septième femme, Judith Brown, en 2012.

GUNPLAY

En 1976, Lewis a accidentellement tiré sur son bassiste et la même année, il a été arrêté ivre devant le manoir Graceland de Presley à Memphis avec un pistolet chargé, demandant à voir Presley.

Lewis, qui a vécu une grande partie de sa vie tardive dans un ranch à Nesbit, dans le Mississippi, a également enduré des batailles coûteuses avec les autorités fiscales américaines, un ulcère perforé presque fatal et une dépendance aux analgésiques qui l'a conduit à la clinique Betty Ford.

Dans ses dernières années, il s'est rangé, mais le biographe Rick Bragg se souvient d'avoir interviewé Lewis pour son livre de 2014 "Jerry Lee Lewis : His Own Words". Lewis a montré à Bragg le pistolet qu'il gardait sous son oreiller dans une chambre à coucher marquée de trous de balles et d'un couteau Bowie planté dans la porte.

"Je ne pense pas que Jerry Lee Lewis ait dû exagérer un tant soit peu sa vie pour la rendre intéressante", a déclaré Bragg au Atlanta Constitution Journal. "Il a vraiment fait pleurer Elvis. Il a vraiment retourné plus de Cadillacs que la plupart des gens n'en ont acheté dans l'état du Mississippi."

Les derniers enregistrements de Lewis comprenaient des invités tels que Jimmy Page, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Keith Richards, Neil Young, John Fogerty, Ringo Starr et d'autres rockeurs qu'il avait influencés.