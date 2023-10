Berry Corporation (bry) est une société indépendante spécialisée dans l'énergie en amont. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploration et la production (E&P) et l'entretien et l'abandon des puits (CJWS). Le segment E&P consiste à développer et à produire des réserves terrestres de pétrole et de gaz conventionnels à faible risque géologique et à longue durée de vie, principalement situées en Californie et dans l'Utah. La zone d'exploitation californienne comprend des propriétés situées dans les champs de Midway-Sunset, South Belridge, McKittrick et Poso Creek dans le bassin de San Joaquin, dans le comté de Kern. La société opère dans le bassin d'Uinta dans les régions de Brundage Canyon, Ashley Forest et Lake Canyon dans l'Utah. Le segment de l'entretien et de l'abandon des puits fournit des services de puits en Californie pour les sociétés de production de pétrole et de gaz naturel, en mettant l'accent sur l'entretien des puits, les services d'abandon des puits et la logistique de l'eau. Les filiales de la société comprennent Berry Petroleum Company, LLC ; CJ Berry Well Services Management, LLC ; et C&J Well Services, LLC.