Le producteur de pétrole californien Berry Corp explore la vente -sources

Berry Corporation explore des options stratégiques qui pourraient aboutir à la vente du producteur de pétrole californien, ont déclaré jeudi des personnes connaissant bien le dossier.

La société envisage un large éventail d'options alors qu'elle entreprend l'examen stratégique avec l'aide d'un conseiller financier, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'une décision finale sur la poursuite d'une voie spécifique n'a pas été prise.

Berry a une valeur marchande d'environ 669 millions de dollars, sur la base de son cours de clôture de mercredi, et détient une dette à long terme de 395 millions de dollars au 30 juin.

Les sources ont requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

Berry pourrait susciter l'intérêt de prétendants soutenus par des fonds d'investissement privés ou des sociétés énergétiques internationales, a déclaré l'une des sources.

Berry n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Formée à l'origine en 1909 pendant l'âge d'or du forage pétrolier en Californie, Berry sous sa forme actuelle est née de la faillite de LINN Energy en 2017 et est devenue une société publique autonome l'année suivante.

Ses actions ont gagné 10 % depuis le début de l'année, selon Refinitiv Eikon, à la traîne des autres actions pétrolières et gazières qui ont bondi grâce aux prix élevés des matières premières. En comparaison, le secteur de l'énergie du S&P 500 a grimpé de 49 % cette année.

Environ 80 % de la production de Berry provenait de Californie au deuxième trimestre, le reste provenant du bassin Uinta de l'Utah. L'entreprise possède également une activité d'entretien de puits.

Malgré sa riche histoire pétrolière, la Californie est devenue de plus en plus difficile à exploiter pour les producteurs, l'État s'étant engagé à supprimer totalement l'extraction de pétrole d'ici 2045.

De telles conditions obligent les compagnies pétrolières et gazières à réévaluer leurs plans futurs dans l'État. Shell PLC et Exxon Mobil Corp ont accepté le mois dernier de vendre leur coentreprise californienne à la société d'investissement IKAV pour 4 milliards de dollars. (Reportage de Shariq Khan à Bengaluru et David French à New York ; édition par Marguerita Choy)