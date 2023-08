Berry Global Group, Inc. crée des emballages et des produits techniques. La société opère à travers quatre segments : Consumer Packaging International, Consumer Packaging North America, Health, Hygiene & Specialties, et Engineered Materials. Le segment Consumer Packaging International comprend principalement des bouchons et des systèmes de distribution, des dispositifs et des emballages pharmaceutiques, des bouteilles et des bidons, ainsi que des conteneurs. Le segment Consumer Packaging North America se compose principalement de conteneurs et de seaux, de services alimentaires, de bouchons, de bouteilles, de flacons de prescription et de tubes. Le segment Santé, hygiène et spécialités comprend principalement les soins de santé, l'hygiène, les spécialités et les rubans. Le segment des matériaux d'ingénierie comprend principalement les films étirables et rétractables, les films de conversion, les doublures de boîtes institutionnelles, les films alimentaires et de consommation, les sacs de vente au détail et les films agricoles. L'entreprise s'associe à ses clients pour développer, concevoir et fabriquer des produits en mettant l'accent sur l'économie circulaire.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier