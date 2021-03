BERTELSMANN : a engrangé les bénéfices en 2020

© AOF 2021

Bertelsmann a publié un bénéfice net pour le compte de l'exercice 2020 de 1,459 milliard d'euros, en hausse de 33,7%. L'EBITDA opérationnel de l'éditeur allemand a pour sa part progressé de 8,9% à 3,143 milliards d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 4,1% à 17,289 milliards d'euros, principalement en raison d'un second trimestre difficile lié à la pandémie de covid-19."Les activités financées par la publicité et les activités d'impression, en particulier, ont enregistré des baisses de revenus liées à l'effet du coronavirus au cours du premier semestre de l'année, a expliqué Bertelsmann. Au second semestre, presque toutes les divisions ont renoué avec les bénéfices, en particulier au dernier trimestre. La part des activités numériques a encore augmenté pour atteindre 53 %."RTL a pour sa part contribué à hauteur de 1,097 milliard d'euros (-22,6%) à l'EBITDA opérationnel du groupe, soit 35% du total, et à hauteur de 6,017 milliards d'euros (-9,5%) à son chiffre d'affaires (également 35% du total).