Bertolotti Impianti per l'industria Siderurgica e Mineraria SpA est une société basée en Italie. La société est spécialisée dans les systèmes logistiques pour les industries sidérurgiques, les fonderies et les forges, l'aérospatiale, le nucléaire et les déchets. La société fournit des solutions et des systèmes individuels pour le transport, l'entreposage ou les applications de traitement. La société propose des grues spéciales, des manipulateurs, des systèmes de coulée, des wagons, des systèmes de chargement et de déchargement de camions, des centrales électriques, des ports et des terminaux de vrac, des usines sidérurgiques.

Secteur Machines et équipements industriels