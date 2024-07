Bertrandt AG est une société basée en Allemagne qui développe des solutions individuelles pour les industries automobiles et aéronautiques internationales en Europe, en Chine et aux États-Unis. Elle fournit des services techniques et commerciaux dans toute l'Allemagne dans des secteurs tels que l'ingénierie électrique, l'énergie, l'ingénierie mécanique et la technologie médicale. Les services de l'entreprise comprennent toutes les étapes du processus dans les phases de projet de la conception, de la conception du produit, du développement, de la modélisation, de la production d'outils, de la construction de véhicules et de la planification de la production jusqu'au démarrage de la production et au soutien de la production. En outre, les différentes étapes du développement sont validées par la simulation, la construction de prototypes et les essais. Les services de l'entreprise comprennent : les services de conception, l'intérieur, la carrosserie, le groupe motopropulseur, le châssis, la simulation, l'électronique, la modélisation/la technologie rapide, les essais et les services d'ingénierie, entre autres.