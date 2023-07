Bespoke Extracts, Inc. développe des produits naturels à base de cannabidiol (CBD) sous forme de teintures, de gélules et de pastilles pour les marchés nutraceutique et vétérinaire. La société se concentre sur la vente de ses produits à base de cannabidiol (CBD) dérivés du chanvre, formulés et de haute qualité, directement aux consommateurs par l'intermédiaire de sa boutique en ligne. Elle propose des services de conseil aux entreprises associées aux industries du cannabis et du chanvre à différents stades de développement. Elle propose une gamme de produits, tels que la crème de CBD infusée au miel de Manuka, la teinture de CBD infusée au miel de Manuka, les teintures et la crème de Manuka, Bespoke 3C, Bespoke Comfort, Bespoke Recovery, Bespoke Active et Bespoke Serenity Capsules. Ses produits sont disponibles en différentes couleurs, notamment baies, agrumes et menthe. L'entreprise a l'intention de se concentrer sur l'offre de produits afin d'inclure de nouveaux arômes, notamment le miel de manuka, et d'introduire de nouveaux facteurs de forme pour les formulations de CBD, notamment des lotions et des baumes, en fonction du retour d'information des clients.

Secteur Produits pharmaceutiques