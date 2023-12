Besra Gold Inc. (Besra) est une société minière aurifère basée en Australie qui se concentre sur l'exploration et le développement du champ aurifère de Bau en Malaisie orientale. Besra contrôle, directement et indirectement, une participation de 97,8 % dans le projet aurifère de Bau situé à Sarawak, en Malaisie orientale. Le projet aurifère de Bau est situé à environ 30-40 kilomètres (km) de Kuching, la capitale de la province de Sarawak, en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Le projet aurifère de Bau contient de multiples projets d'exploration de friches industrielles et abrite une ressource combinée de 72,6 mégatonnes à 1,43 gramme d'or par tonne pour 3,3 millions d'onces d'or ainsi qu'un objectif d'exploration compris entre 4,9 et 9,3 millions d'onces. Le projet est desservi par diverses infrastructures, notamment l'accès à des ports en eau profonde, un aéroport international, un réseau électrique, des communications et une gamme de fournisseurs de services.

Secteur Or