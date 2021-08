Best Buy Co., Inc. : Hausse de volatilité

Données financières USD EUR CA 2022 48 456 M - 41 217 M Résultat net 2022 1 617 M - 1 375 M Tréso. nette 2022 2 260 M - 1 923 M PER 2022 19,2x Rendement 2022 2,33% Capitalisation 30 430 M 30 430 M 25 884 M VE / CA 2022 0,58x VE / CA 2023 0,59x Nbr Employés 79 050 Flottant 89,7% Prochain événement sur BEST BUY CO., INC. 31/08/21 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Cloture 121,49 $ Objectif de cours Moyen 125,18 $ Ecart / Objectif Moyen 3,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Corie Sue Barry Chief Executive Officer & Director Matthew Bilunas Chief Financial Officer J. Patrick Doyle Chairman Brian Tilzer Chief Digital & Technology Officer Daniel Grossman Chief Medical Officer