BEST BUY: profits en ligne mais les ventes déçoivent

Best Buy a publié un bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos le 1er février) de 816 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, contre 745 millions, ou 2,84 dollars par action, un an plus tôt. En ajusté, le BPA ressort à 3,48 dollars, en hausse de 20% et juste 1 cent au dessus du consensus FactSet. Les ventes ont en revanche déçu: à 16,94 milliards de dollars (+12,6% en comparable), elles ont raté le consensus qui espérait 17,2 milliards. Les ventes en ligne ont, elle, bondi de près de 90% et représentent désormais 43% des ventes totales aux Etats-Unis.



Pour le nouvel exercice, Best Buy vise une croissance comparable des ventes de -2% à +1%, dont +20% au premier trimestre.



Par ailleurs, le distributeur de produits électroniques versera un dividende trimestriel de 70 cents par action, en hausse de 27%.



Enfin, la directrice générale du groupe, Corie Barry, a annoncé un bonus de 500 dollars, versé dans les prochaines semaines, pour les salariés horaires en guise de compensation face à la "fatigue de la pandémie".