BEST BUY : vend bien et dépasse le consensus

Best Buy a publié un bénéfice net au troisième trimestre de son exercice fiscal 2021 (clos fin octobre 2020) de 391 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, contre 293 millions, ou 1,10 dollar par action, l'an dernier à la même époque. Le BPA ajusté est ressorti à 2,06 dollars (+82%) et le chiffre d'affaires, en hausse de 21,4% sur un an, à 11,85 milliards de dollars. Le consensus FactSet tablait sur un BPA de 1,71 dollar par action et des revenus de 11 milliards. Les ventes à périmètre comparable ont grimpé de 23% et le e-commerce aux Etats-Unis de 173,7%.