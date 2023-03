Best Buy : hausse de 5% du dividende avec les trimestriels

A l'occasion de ses trimestriels, Best Buy annonce que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 5% du dividende trimestriel à 0,92 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 13 avril.



Sur son quatrième trimestre comptable, la chaine d'électronique grand public revendique un BPA ajusté de 2,61 dollars et une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 4,8% pour des revenus d'environ 14,7 milliards, en baisse de 9,3% en comparable.



Pour l'exercice qui commence, Best Buy affirme anticiper un BPA ajusté de 5,70 à 6,50 dollars, une marge d'exploitation ajustée de 3,7 à 4,1% et des revenus de 43,8 à 45,2 milliards de dollars (avec une baisse en comparable de 3 à 6%).



