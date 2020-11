Best Buy : hausse de 82% du BPA ajusté au 3e trimestre

Best Buy publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 82% à 2,06 dollars, dépassant ainsi nettement le consensus, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 1,9 point à 6,1%.



Le groupe basé à Minneapolis a vu ses revenus augmenter de 21% à près de 11,9 milliards de dollars. En données comparables, ils se sont accrus de 23%, tirés par des ventes sur Internet aux Etats-Unis presque triplées (+174%) sur fond de pandémie du Covid-19.



'Si la demande pour nos produits et services demeure élevée, il nous est très difficile de prédire si cette dynamique sera durable du fait de l'incertitude significative liée aux divers impacts de la pandémie', prévient le directeur financier Matt Bilunas.



