Best Buy : hausse de moitié du BPA ajusté au 2e trimestre

Best Buy publie au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté en croissance d'environ 47% (hors effet positif d'un taux d'imposition plus bas) à 2,98 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée d'un point à 6,9%.



Le distributeur d'électronique grand public a vu ses revenus augmenter de près de 20% en comparable à 11,85 milliards de dollars, et ce malgré une décrue de 28% des ventes en comparable sur Internet aux Etats-Unis après leur envolée un an auparavant.



A cette occasion, la direction de Best Buy relève sa prévision de croissance des ventes en données comparables pour l'exercice en cours à entre +9 et +11%, au lieu d'une fourchette cible précédente qui allait de +3 à +6%.



