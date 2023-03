Best Buy : joue la carte de la prudence

Best Buy, dont l'action recule de 1,9% dans les échanges d'avant-Bourse, adopte une position prudente après ses résultats trimestriels. L'entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public a généré un BPA ajusté de 2,61 dollars et une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 4,8% pour des revenus d'environ 14,7 milliards de dollars, en baisse de 9,3% en comparable.



La firme américaine prévoit pour l'ensemble de l'année une baisse des ventes comparables de 3 à 6%, alors que les analystes tablent sur un recul de 1,9%.



" Alors que nous entrons dans l'exercice 2024, les vents contraires macroéconomiques vont probablement entraîner une volatilité continue, et nous nous préparons à une autre année de baisse pour l'industrie (de l'électronique grand public)", a déclaré le directeur général Corie Barry.





Best Buy anticipe un bénéfice par action ajusté de 5,70 à 6,50 dollars pour l'exercice 2024, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (6,71 dollars).



Son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 5% du dividende trimestriel à 0,92 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 13 avril.