Best Buy Co Inc a manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel, les consommateurs ayant remis à plus tard leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'incertitude économique.

Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 9,47 milliards de dollars au cours du premier trimestre clos le 29 avril, contre une estimation moyenne des analystes de 9,52 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.