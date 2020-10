Best Buy : partenariat avec Accenture pour l'innovation

19/10/2020 | 15:45

Accenture fait part d'un partenariat avec Best Buy pour aider les clients de la chaine américaine d'électronique grand public à accélérer l'innovation technologique et à renforcer ses équipes numériques et technologiques.



Sur les cinq prochaines années, les deux entreprises travailleront ensemble pour renforcer la stratégie technologique de Best Buy dans des domaines comme la science de données, la sécurité informatique, le développement de produits ou l'expérience des utilisateurs.



Accenture fournira à Best Buy -qui prévoit d'embaucher 1.000 employés dans ses équipes technologiques- un accès à ses programmes d'apprentissage et de développement, y compris à sa bibliothèque de cours en ligne et à des stages de 12 semaines.



