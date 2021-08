Best Buy : relève sa prévision annuelle de ventes

Best Buy a relevé sa prévision annuelle de ventes à périmètre comparable dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le détaillant d’électronique grand public a réalisé un bénéfice net de 734 millions de dollars, ou 2,9 dollars par action, contre 432 millions, ou 1,65 dollar par action un an plus tôt. Le BPA, hors éléments exceptionnels, est ressorti à 2,98 dollars, battant largement le consensus FactSet de 1,89 dollar. Le chiffre d'affaires s'est établi à 11,85 milliards, contre 9,91 milliards un an plus tôt.



Les analystes tablaient sur 11,55 milliards.



Les ventes à nombre de magasins comparables ont grimpé de 20%. Le consensus escomptait 17,2%.



Pour le troisième trimestre, Best Buy prévoit un chiffre d'affaires de 11,4 à 11,6 milliards de dollars et une baisse des ventes des magasins comparables de 1 à 3%.



Le consensus FactSet table sur un chiffre d'affaires de 10,47 milliards de dollars et sur une baisse des ventes des magasins comparables de 9,1%.



Pour l'année, Best Buy vise un chiffre d'affaires de 51 à 52 milliards de dollars. Le groupe a relevé ses prévisions de ventes à nombre de magasins comparables à une croissance de 9 à 11%, contre une prévision précédente de 3 à 6%. Le consensus FactSet prévoit un chiffre d'affaires de 49,39 milliards de dollars et une augmentation des ventes à nombre de magasins comparables de 7,4%.