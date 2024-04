(Alliance News) - BF Spa a annoncé que BF International Best Fields Best Food Limited, une société qu'elle contrôle entièrement, a signé l'accord-cadre pour l'achat de la participation représentant la totalité du capital social d'Agriconsulting Europe SA et de ses filiales et entités investies : AESA Hungary Ltd, AESA East Africa, Agriconsulting Maroc SA, Bonfina Europe SA, AGRECO Geie et CBE Geie, ces dernières étant détenues respectivement à 50 % et à 5 %.

AESA est une société belge contrôlée par Agriconsulting Spa qui s'occupe de la gestion de projets financés, entre autres, par l'UE, de la gestion d'appels d'offres et de l'assistance technique dans les domaines de l'agriculture, du changement climatique, de l'environnement et du développement économique et social, et qui est présente dans plus de 75 pays à travers le monde.

En vertu de l'accord, BFI acquerra la participation d'Agriconsulting - qui détient 26 394 actions sur un total de 26 395 actions - et de Francesco Saverio Grazioli - qui détient 1 action sur un total de 26 395 actions.

Agriconsulting fera l'objet d'une vente contextuelle par les actionnaires actuels, dont AESA elle-même, en faveur de Diagram Spa, sous réserve de la réalisation de certaines conditions préalables et de l'achèvement de la vente de la participation, comme l'a expliqué la société dans une note.

Le prix d'achat de la participation a été fixé à 33,1 millions d'euros sur la base du multiple valeur d'entreprise/EBITDA, intégré à la position financière nette qui prend également en compte les effets de la vente susmentionnée par AESA en faveur de Diagram de sa participation de 7,50 % dans Agriconsulting, et sera payé par BFI à la date d'exécution de la transaction.

En outre, la société a annoncé qu'avec sa filiale BF International Best Fields Best Food Limited, elle a signé un contrat d'investissement avec SIMEST Spa, une société pour l'internationalisation des entreprises appartenant au groupe Cassa Depositi e Prestiti Spa, qui prévoit une intervention financière totale de 15 millions d'euros en faveur de BFI. L'intervention financière vise à soutenir le projet d'expansion internationale du groupe BF.

Le contrat d'investissement prévoit que l'intervention financière durera jusqu'au 31 décembre 2029 avec un rendement annuel défini contractuellement, reconnu, pour la participation SIMEST, par la distribution de dividendes par BFI et, en cas de défaillance et/ou d'incapacité à les distribuer, directement par BF, en tant que co-obligé, et pour le prêt d'actionnaire, par le paiement d'intérêts par BFI, avec la garantie de BF pour toutes les obligations contractées par BFI.

Au 31 décembre 2029, il est prévu que BF rachète la participation de SIMEST à un prix égal au coût d'entrée et que BFI rembourse le prêt d'actionnaires avec la garantie de BF.

Le cours de l'action BF est stable à 3,62 euros.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.